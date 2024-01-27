 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Türkiye ve Azerbaycan enerji alanında işbirliğini ileriye taşıyacak - Son Dakika
Üye Girişi

Türkiye ve Azerbaycan enerji alanında işbirliğini ileriye taşıyacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Azerbaycan'la yapıcı ikili işbirliğini iki kardeş ülke olarak daha ileriye taşımak için enerji alanında kararlılıkla yürümeye devam edeceklerini söyledi. Bayraktar, Azerbaycan'da Ekonomi Bakanı Mikayıl Cabbarov'la görüşerek, enerji ve ekonomi alanlarında mevcut ve gelecekteki işbirliği fırsatlarını değerlendirdi. Bayraktar, Azerbaycan petrolünün dünya piyasalarına taşınmasında önemli bir rol oynadıklarını ve enerji alanında işbirliğini daha da ileri götürmek istediklerini belirtti.

Türkiye ve Azerbaycan enerji alanında işbirliğini ileriye taşıyacak
27.01.2024 - 20:33,
Abone Ol

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Azerbaycan'la yapıcı ikili işbirliğini iki kardeş ülke olarak daha ileriye taşımak için enerji alanında kararlılıkla yürümeye devam edeceklerini söyledi.

Bayraktar, temaslarda bulunmak üzere geldiği Azerbaycan'da, Ekonomi Bakanı Mikayıl Cabbarov'la görüştü.

Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi (SOCAR) Başkanı Rövşen Necef'in de hazır bulunduğu görüşmede, Azerbaycan ile Türkiye arasında enerji de dahil olmak üzere ekonomi alanlarında mevcut ve gelecekteki işbirliği fırsatları gözden geçirildi.

Bayraktar, görüşme sonrasında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Azerbaycan'la enerji alanında "bir millet iki devlet" anlayışıyla yoğun temas halinde bulunduklarını, bu kapsamda bugün Enerji Bakanı Perviz Şahbazov ve Ekonomi Bakanı Cabbarov'la çok verimli görüşmeler gerçekleştirdiğini bildirdi.

Petrol ve doğal gaz alanında Azerbaycan'la yaptıkları çalışmaları daha da ileri götürmek istediklerine işaret eden Bayraktar, bugünkü temaslarında iki ülkenin Avrupa'nın arz güvenliğine birlikte yaptığı katkıları, Nahçıvan'dan Türkiye'ye elektrik ihracatı konusunu ve dördüncüsü bu yıl Türkiye'de yapılacak Türkiye-Azerbaycan Enerji Forumu'na hazırlıkları ele aldıklarını belirtti.

Bayraktar, Azerbaycan petrolünün yıllardır Bakü-Tiflis- Ceyhan hattı ile dünya piyasalarına taşındığını hatırlatarak, "Dünya petrol arzı için çok önemli olan bir operasyonu uzun yıllardır devam ettiriyoruz. Bundan sonra da devam ettireceğiz. Bu çerçevede yapıcı ikili işbirliğimizi iki kardeş ülke olarak daha ileriye taşımak için enerji alanında kararlılıkla yürümeye devam edeceğiz." dedi.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Azerbaycan, Türkiye, Dış Politika, Enerji, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye ve Azerbaycan enerji alanında işbirliğini ileriye taşıyacak - Son Dakika


21:11
NANI KENDİ KALESİNE ATTI HATAYSPOR 10 MAÇ SONRA KAZANDI NANI KENDİ KALESİNE ATTI HATAYSPOR 10 MAÇ SONRA KAZANDI
20:29
Atsa ilk 11'deki yeri garantiydi! Arda'nın kaçırdığı gol saç baş yoldurdu Atsa ilk 11'deki yeri garantiydi! Arda'nın kaçırdığı gol saç baş yoldurdu
20:00
Herkes ağzı açık izledi! Yunus Akgün'ün kupa maçında attığı golü görenler gözlerine inanamıyor Herkes ağzı açık izledi! Yunus Akgün'ün kupa maçında attığı golü görenler gözlerine inanamıyor
19:59
İstanbul'da Mardin Tanıtım Günleri'nde iş insanına silahlı saldırı İstanbul'da Mardin Tanıtım Günleri'nde iş insanına silahlı saldırı
19:46
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi
18:47
Fenerbahçe, Galatasaray'ın maçından örnek verip TFF'ye mektup yazdı Fenerbahçe, Galatasaray'ın maçından örnek verip TFF'ye mektup yazdı
18:43
Şanlıurfa'da silahla oynayan genç, arkadaşını öldürdü Şanlıurfa'da silahla oynayan genç, arkadaşını öldürdü
18:33
İran'da silahlı saldırı: 9 Pakistanlı işçi hayatını kaybetti İran'da silahlı saldırı: 9 Pakistanlı işçi hayatını kaybetti

Son Dakika
21:11 NANI KENDİ KALESİNE ATTI HATAYSPOR 10 MAÇ SONRA KAZANDI
20:29 Atsa ilk 11'deki yeri garantiydi! Arda'nın kaçırdığı gol saç baş yoldurdu
20:00 Herkes ağzı açık izledi! Yunus Akgün'ün kupa maçında attığı golü görenler gözlerine inanamıyor
19:59 İstanbul'da Mardin Tanıtım Günleri'nde iş insanına silahlı saldırı
19:46 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi
18:47 Fenerbahçe, Galatasaray'ın maçından örnek verip TFF'ye mektup yazdı
18:33 İran'da silahlı saldırı: 9 Pakistanlı işçi hayatını kaybetti
18:26 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehir hastanesinin açılışında güldüren sözler: Bizim neşterimiz bu
18:17 4 dakikada 2 gol oldu! Alanya'da kazanan çıkmadı
17:18 Beklenen an geldi çattı! Arda, Real'deki ilk lig maçına çıkıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2024 21:21:04. #1.11#
SON DAKİKA: Türkiye ve Azerbaycan enerji alanında işbirliğini ileriye taşıyacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement