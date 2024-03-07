Türkiye ve Azerbaycan arasında konsolosluk ve göç istişareleri yapıldı

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Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, iki ülkenin dışişleri bakanlıklarınca "Türkiye ve Azerbaycan Konsolosluk ve Göç İstişareleri" yapıldı.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığında yapılan istişareler, Türkiye tarafından Dışişleri Bakan Yardımcısı Yasin Ekrem Serim, Azerbaycan tarafından ise Konsolosluk İşlerinden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Fariz Rzayev'in başkanlığındaki heyetlerce gerçekleştirildi.

İstişarelerde, ikamet, nüfus, vatandaşlık, adli ve taşımacılık başta iki ülke konsolosluk ilişkilerinin gündemindeki konular ele alındı.

Heyetler, göç konularındaki ikili ve bölgesel işbirliğini güçlendirmeye yönelik adımlar üzerine görüş alışverişinde bulundu.

Bayramov, Serim'i kabul etti

Bakan Yardımcısı Serim, temasları kapsamında Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov tarafından kabul edildi.

Kabulde, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ikili, bölgesel ve çok taraflı işbirliği, bölgedeki gelişmeler ve Ermenistan'la yürütülen barış sürecindeki durum ele alındı.

Uluslararası ve bölgesel tehditler, göç sorunu ve uluslararası kuruluşlar çerçevesindeki işbirliklerinin de konuşulduğu kabulde, Türk Devletleri Teşkilatı kapsamındaki işbirliği de müzakere edildi.

Serim, Azerbaycan Dışişleri Bakan Yardımcısı Refiyev'le de görüştü

Bakan Yardımcısı Serim, mevkidaşı Yalçın Refiyev'le Türkiye-Azerbaycan ilişkileri hakkında heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ekonomi, eğitim, ulaştırma alanlarında ve bölgesel işbirliğini daha da güçlendirmeye yönelik atılacak adımlar ele alındı.

Serim, şehitlikleri ziyaret etti

Serim, Bakü temasları kapsamında Azerbaycan'ın merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in kabrinin yer aldığı Fahri Hiyaban'ı ziyaret etti.

Serim, Aliyev'in anıt mezarına, ardından 20 Ocak Şehitleri'nin yer aldığı Bakü Şehitler Hiyabanı'ndaki Ebedi Ateş Anıtı'na çelenk bıraktı.

Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı'nın da eşlik ettiği Serim, Bakü Türk Şehitliği'ne de ziyarette bulundu.