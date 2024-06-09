Türkiye ve Azerbaycan Öğrencileri Bir Araya Geldi - Son Dakika
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Türkiye ve Azerbaycan Öğrencileri Bir Araya Geldi

Türkiye ve Azerbaycan Öğrencileri Bir Araya Geldi

Türkiye ile Azerbaycan arasındaki eğitim ve kültür ilişkilerini geliştirmek amacıyla hayata geçirilen 'Bir Millet İki Başkent' projesi kapsamında, Ankara'da buluşan öğrenciler, Bakü'de tekrar bir araya geldi. Etkinliklerde Türk ve Azerbaycan kültür ve sanatına dair sunumlar yapıldı, eserler sergilendi ve Türk mutfağına ait ürünler ikram edildi.

09.06.2024 15:05
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Türkiye ile Azerbaycan arasındaki eğitim ve kültür ilişkilerini geliştirmek, her iki ülkede öğrenim gören öğrencilerin sanatsal kabiliyetlerini ortaya çıkarabilmek için hayata geçirilen "Bir Millet İki Başkent" projesi kapsamında iki ülkeden öğrenciler Bakü'de bir araya geldi.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının desteği ile Itri Güzel Sanatlar Lisesi ve Azerbaycan Evrika Lisesi işbirliğinde 27-31 Mayıs'ta Ankara'da bir araya gelen öğrenciler, bu kez 3-9 Haziran'da Bakü'de buluştu.

Bakü'deki etkinliklerde Türk ve Azerbaycan kültür ve sanatına dair sunumlar yapıldı.

Etkinliklerde her iki ülkenin tarih, dil, din, kültür birliğine ve kardeşliğine vurgu yapılarak, Türk müziği ve resim sanatına dair eserler sergilendi, Türk mutfağına ait ürünler ikram edildi.

Kaynak: AA

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