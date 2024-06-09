Türkiye ve Azerbaycan Öğrencileri Bir Araya Geldi

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Türkiye ile Azerbaycan arasındaki eğitim ve kültür ilişkilerini geliştirmek, her iki ülkede öğrenim gören öğrencilerin sanatsal kabiliyetlerini ortaya çıkarabilmek için hayata geçirilen "Bir Millet İki Başkent" projesi kapsamında iki ülkeden öğrenciler Bakü'de bir araya geldi.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının desteği ile Itri Güzel Sanatlar Lisesi ve Azerbaycan Evrika Lisesi işbirliğinde 27-31 Mayıs'ta Ankara'da bir araya gelen öğrenciler, bu kez 3-9 Haziran'da Bakü'de buluştu.

Bakü'deki etkinliklerde Türk ve Azerbaycan kültür ve sanatına dair sunumlar yapıldı.

Etkinliklerde her iki ülkenin tarih, dil, din, kültür birliğine ve kardeşliğine vurgu yapılarak, Türk müziği ve resim sanatına dair eserler sergilendi, Türk mutfağına ait ürünler ikram edildi.