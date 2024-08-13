Türkiye ve Bulgaristan Zargana Popülasyonunu Artırmak İçin Çalıştay Düzenlendi - Son Dakika
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Türkiye ve Bulgaristan Zargana Popülasyonunu Artırmak İçin Çalıştay Düzenlendi

Türkiye ve Bulgaristan Zargana Popülasyonunu Artırmak İçin Çalıştay Düzenlendi

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, Türkiye ile Bulgaristan kıyı sularındaki zargana popülasyonunun artırılmasına yönelik çalıştay organize edildi. Çalıştayda, iki ülke kıyılarındaki zargana popülasyonunun artırılması için yapılan çalışmalar sunuldu.

13.08.2024 17:39
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Hatay'ın İskenderun ilçesinde, Türkiye ile Bulgaristan kıyı sularındaki zargana popülasyonunun artırılmasına yönelik çalıştay organize edildi.

İskenderun Teknik Üniversitesinin (İSTE), Bulgarian Academy of Sciences (BAS) işbirliği ve Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) desteğiyle düzenlediği çalıştay tamamlandı.

Çalıştaya, Türkiye ve Bulgaristan'dan akademisyenler çevrim içi katıldı.

Programda, iki ülke kıyılarındaki zargana popülasyonunun artırılmasına yönelik çalışmalar sunuldu.

İSTE Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Su Ürünleri Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cemal Turan, gazetecilere, başlattıkları projeyle Karadeniz, Ege ve Akdeniz'de farklı zargana türleri bulduklarını söyledi.

Yaptıkları çalışmalara ilişkin bilgi veren Turan, "Proje, Türkiye ve Bulgaristan kıyılarındaki zargana popülasyonunun artırılması ve sürdürülebilir avcılığın oluşturulmasına fayda sağlayacak." dedi.

Kaynak: AA

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