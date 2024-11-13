Türkiye ve Çin'den Arkeolojik İşbirliği - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Türkiye ve Çin'den Arkeolojik İşbirliği

Uzmanlar, Türkiye'nin Neolitik alanlarında işbirliği yaparak yeni araştırmalar gerçekleştirecek.

13.11.2024 17:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ŞANLIURFA, 13 Kasım (Xinhua) -- Türkiye ve Çin'den uzmanlar, Türkiye'nin güneydoğusunda bulunan dünyanın en eski Neolitik alanlarından birinde yeni bilgiler ortaya çıkarmak için arkeolojik araştırmalarda işbirliği yapacak.

Her iki ülkeden arkeologlar 4-8 Kasım tarihlerinde Şanlıurfa'da ilki düzenlenen Dünya Neolitik Kongresi'nde bir araya gelerek Neolitik Çağ'la ilgili arkeolojik araştırmaların çeşitli yönleri üzerine görüş alışverişinde bulundu.

Tarihle iç içe olan bölge, son 12.000 yılda insan uygarlığının temelinin atıldığı dönüşüm çağlarından olan Neolitik dönemin gizemlerinin ortaya çıkarılmasında uzun zamandır önemli rol oynuyor.

Göbeklitepe ve Karahantepe gibi Neolitik alanlara ev sahipliği yapan bölgede gerçekleştirilen etkinliğe 63 ülkeden yaklaşık 1.000 akademisyen katıldı.

Bu iki bölge, arkeologlarca insan uygarlığının doğuşuna ışık tutan anıtsal heykeller ve mimari unsurların ortaya çıkarıldığı büyük "Taş Tepeler" bölgesinin bir parçası.

Bölgedeki kazıları yöneten Türk arkeolog Necmi Karul, Xinhua'ya yaptığı açıklamada "Çinli meslektaşlarımızla gelecekte Taş Tepeler Projesi'nde yeni bir işbirliği planlıyoruz" dedi.

Etkinliğe Çin'den 20 kadar arkeoloğun katıldığını belirten Karul, görüş alışverişleri sırasında sergilenen bilimsel işbirliği ruhundan övgüyle bahsetti.

Kongrede biyoarkeoloji, tarihleme yöntemleri, fiziki antropoloji ve jeoarkeoloji gibi konular ele alındı.

Çin'deki Shandong Üniversitesi'nde görevli uzman akademisyenlerden Wang Fen, Göbeklitepe'ye hayran kaldığını ifade ederek bölgenin "sahip olunan tarihsel bilgiye meydan okuyabileceğini" söyledi.

Neolitik arkeoloji alanında Çin ve Türkiye arasındaki "büyük işbirliği imkanına ve alanına" dikkat çeken Wang, arkeolojik araştırmalarda kültürler arası iletişimin değerini vurguladı.

Son dönemlerde Türkiye'nin bu bölgesinde çalışan arkeologlar, çanak çömlek öncesi Neolitik Çağ'a ait 20'den fazla alan keşfetti. Bu alanlar genellikle T şeklinde veya yuvarlak sütunlar, büyük süslü taş banklar ve karmaşık insan ve hayvan oymaları gibi anıtsal mimariye sahip.

St. Louis'deki Washington Üniversitesi Antropoloji Bölümü Dekan Yardımcısı Doçent Doktor Liu Xinyi, uluslararası işbirliğinin Doğu Anadolu'daki önemli neolitik yerleşimlerinin keşfine her zaman fayda sağladığını ifade etti.

"Uluslararası işbirliği, bir yandan yöntemlerin farklı olması, bir yandan da herkesin farklı konularda iyi olması açısından avantajlı" diyen Liu, uluslararası disiplinler arası işbirliğine duyulan ihtiyacı vurguladı.

"Uluslararası işbirliği, herkese farklı bakış açıları sağlayarak daha iyi arkeolojik sonuçlar elde edilmesini sağlayabilir. Göbeklitepe buna iyi bir örnek" diyen Liu'ya göre farklı kültürel arkaplanlara sahip olan akademisyenler daha fazla çeşitliliğe sahip bulgulara ulaşılmasını sağlayabilir.

Mezopotamya ovasına bakan ve UNESCO Dünya Mirası alanlarından biri olan Göbeklitepe, 1990'larda ortaya çıkarılmasından bu yana araştırmacıların ilgisini çekiyor. Avcı-toplayıcılar tarafından inşa edilmiş bir ritüel alanı olduğu düşünülse de bölgenin kuruluş amacı hala tartışmalı.

Bölgede 2023 yılında boyalı bir yaban domuzu heykeli ortaya çıkarıldı. Söz konusu heykel, tarih öncesi sanatta pigmentlerin kullanımını ortaya koyarken, Göbeklitepe'yi inşa edenlerin sanatsal gelişmişliğine de ışık tuttu.

Kaynak: Xinhua

Uluslararası İlişkiler, Kültür Sanat, Göbeklitepe, Arkeoloji, Türkiye, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye ve Çin'den Arkeolojik İşbirliği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:37 Narin’in katilini ortaya çıkaracak Dara Üs Bölgesinin kaydettiği görüntülere ulaşıldı Narin'in katilini ortaya çıkaracak Dara Üs Bölgesinin kaydettiği görüntülere ulaşıldı
17:18 Acılı babayı televizyonda gören Bakan Tunç, savcıyı aramış: Kelepçeyi çıkartın Acılı babayı televizyonda gören Bakan Tunç, savcıyı aramış: Kelepçeyi çıkartın
16:34 5 çocuğunu kaybeden anneden ilk sözler 5 çocuğunu kaybeden anneden ilk sözler
16:23 Bahçeli’yi kızdıran soru Cumhurbaşkanı Erdoğan’a da soruldu Bahçeli'yi kızdıran soru Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da soruldu
16:00 Bahis soruşturmasında flaş gelişme Batuhan Karadeniz’in sosyal medya hesapları kapatılacak Bahis soruşturmasında flaş gelişme! Batuhan Karadeniz'in sosyal medya hesapları kapatılacak
06:46 Trump resmen duyurdu İşte Elon Musk’ın yeni görevi Trump resmen duyurdu! İşte Elon Musk'ın yeni görevi
01:35 Ayyüce Türkeş’ten Devlet Bahçeli’ye tepki: Bizlere hain diyenlere yazıklar olsun Ayyüce Türkeş'ten Devlet Bahçeli'ye tepki: Bizlere hain diyenlere yazıklar olsun
00:57 Meclis’te ortalık yine karıştı AK Partili ismin sözleri DEM’li vekilleri sinirlendirdi Meclis'te ortalık yine karıştı! AK Partili ismin sözleri DEM'li vekilleri sinirlendirdi
23:59 Canan Karatay’dan Dubai çikolatası çılgınlığını bitirecek sözler Canan Karatay'dan Dubai çikolatası çılgınlığını bitirecek sözler
23:35 Eski Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Kamu Başdenetçisi olarak seçildi Eski Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Kamu Başdenetçisi olarak seçildi
23:21 Real Madrid, halı saha takımına döndü Real Madrid, halı saha takımına döndü
23:10 Devlet Bahçeli Meydanı’nın adı değişti, Manisa karıştı Devlet Bahçeli Meydanı'nın adı değişti, Manisa karıştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.11.2024 18:23:12. #1.11#
SON DAKİKA: Türkiye ve Çin'den Arkeolojik İşbirliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.