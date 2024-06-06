Türkiye ve Çin, turizm işbirliğini geliştirmek için anlaşma imzaladı

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İSTANBUL, 6 Haziran (Xinhua) -- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Çarşamba günü İstanbul'da Çinli mevkidaşı Sun Yeli ile bir araya geldi. İki bakan karşılıklı fayda temelinde turizm işbirliğini geliştirme sözü verdi.

Ersoy, Çinli mevkidaşı Sun Yeli'yi Atatürk Kültür Merkezi'nde karşıladı.

İki bakan görüşmenin ardından turizm yatırımları, tanıtım ve pazarlama, program değişimleri ve her iki ülkenin kültürel mirasının korunması ve tanıtılmasına yönelik işbirliği planlarının ana hatlarını belirleyen turizm işbirliği konulu bir mutabakat zaptı imzaladı.

Taraflar ayrıca söz konusu alanlarda uzman kurum ve kuruluşlar arasında doğrudan işbirliği kurma kararı aldı.

Çinli turist sayısını artırmak için aktif çalışmalar yapan Türkiye, 2023 yılında 248.000 Çinli turisti ağırladı.