Türkiye ve Finlandiya'dan BM Görüşmesi

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NEW Birleşmiş Milletler (BM) Arabuluculuk Dostları Grubu eş başkanları olarak Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Yıldız ve Finlandiyalı mevkidaşı Büyükelçi Elina Kalkku, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'le görüşme gerçekleştirdi.

Yıldız, görüşmeye ilişkin X sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı.

BM Arabuluculuk Dostları Grubu eş başkanları olarak Finlandiyalı mevkidaşı Kalkku ile Genel Sekreter Guterres'le görüştüklerini aktaran Yıldız, BM'nin çabalarında ara buluculuğun önemini ele aldıklarını ifade etti.

Büyükelçi Yıldız, aynı zamanda Dostlar Grubunun "Gelecek Paktı"nı nasıl destekleyebileceği konusunda görüş alışverişinde bulunduklarını belirtti.