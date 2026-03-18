Türkiye ve IKBY'den İran Krizi Üzerine Görüşme

Türkiye'nin Erbil Başkonsolosu Erman Topçu ile Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, ABD ile İsrail'in İran'a yönelik saldırıları ve bu krizin Irak'a ve bölgeye etkilerini ele alındı.

Erbil Başkonsolosluğundan alınan bilgiye göre, Başkonsolos Topçu, Barzani ile IKBY Başkanlık ofisinde görüştü.

Başkonsolos Topçu, IKBY Başkanı Barzani'ye ve Barzani nezdinde bütün IKBY kurumlarına ve görevlilerine, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının ve iş dünyasının güvenliği için aldıkları tedbirler dolayısıyla teşekkür etti.

IKBY Başkanlığından yapılan açıklama göre, Barzani, Türkiye'nin bu kriz döneminde geçmişte olduğu gibi sınır geçişlerinde yurt dışında mahsur kalan Irak vatandaşlarının ülkeye dönüşünde sağladığı kolaylık için Türkiye'ye ve Erbil Başkonsolosluğuna teşekkür etti.