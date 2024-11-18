Türkiye ve Irak Arasındaki Ekonomik İşbirliği Gelişiyor - Son Dakika
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Türkiye ve Irak Arasındaki Ekonomik İşbirliği Gelişiyor

Türkiye ve Irak Arasındaki Ekonomik İşbirliği Gelişiyor

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Irak'ta Türk müteahhitlerle bir araya gelerek iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesi ve Irak'taki altyapı projelerine Türk firmalarının katılımı konusunda bilgi verdi.

18.11.2024 22:17  Güncelleme: 22:21
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TİCARET Bakanı Ömer Bolat ve Irak Ticaret Bakanı Atir el-Gireyri ve Irak İmar ve İskan Bakanı Bengin Rekani ile Irak'ta iş yapan Türk müteahhitleriyle bir araya geldi. Toplantıda konuşan Bolat, " Türkiye'nin son 40 yıldaki dışa açık büyüme modelindeki ilerlemesinde Irak'ın katkısı her zaman için çok büyük olmuştur. Kendilerine müteşekkiriz" dedi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Irak Ticaret Bakanı Atir el-Gireyri ve Irak İmar ve İskan Bakanı Bengin Rekani ile birlikte Bağdat'ta Türk müteahhitlerle bir araya geldi. Toplantıda konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "İki ülke ilişkilerinin geliştirilmesi ve Irak'ın büyük kalkınma-yatırım, reform ve modernleşme çabalarında Türkiye'nin daha fazla yer alması konusunda gerçekten görüş birliğimiz vardı. Irak'ın son yıllarda ki ekonomik istikrarı ve ekonomik güçlenme ve kalkınma yolundaki ataklarını takdirle izliyoruz. Gerçekten destekliyoruz. Bu anlamda biliyoruz ki; Irak için iyi olan Türkiye için de iyidir. Bizim her alanda, sadece ekonomi alanında değil, askeri, savunma, güvenlik, enerji, ticaret, turizm, yatırım ve bütün bu alanlarda Irak ile lojistik ve taşımacılık alanlarında mükemmel ilişkilerimiz var. Türkiye'nin son 40 yıldaki dışa açık büyüme modelindeki ilerlemesinde Irak'ın katkısı her zaman için çok büyük olmuştur. Kendilerine müteşekkiriz" diye konuştu.

'KALKINMA YOLU PROJESİNE TALİBİZ'

Programda konuşan Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanı Erdal Eren ise, "Irak'ın ihtiyacı olan altyapı projelerini yakından takip etmekteyiz. Bu kapsamda Basra'dan Türkiye sınırına kadar uzanacak, stratejik öneme sahip kara ve demir yolu koridorunun inşasına yönelik 'Kalkınma Yolu Projesi'nde yer alma hususundaki isteğimizi bir kez daha vurgulamak istiyorum. Irak'ı önemli bir ulaşım merkezi haline getirecek ve sürdürülebilir kalkınma için temel oluşturacak söz konusu kalkınma yolu projesinin yanı sıra, önümüzdeki dönemde ülkede hayata geçirilmesi planlanan; Bağdat metro ve çevre yolu projeleri ile hastane, okul, konut ve enerji üretim hatları ile birlikte turizm tesisleri kurulacak. Su altyapısı, arazi ıslahı, su arıtma, sulama ve baraj projelerine Türk müteahhit firmaları olarak talip olduğumuzu ve Irak'ın ekonomisine katkıda bulunmak istediğimizi de tekrar belirtmek isterim" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Türkiye ve Irak Arasındaki Ekonomik İşbirliği Gelişiyor - Son Dakika

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