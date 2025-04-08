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Türkiye ve Irak'tan Stratejik İşbirliği

TVF ile IKF, Bağdat'ta yatırım ve projeler için işbirliği mutabakatı imzaladı.

08.04.2025 10:16
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Türkiye Varlık Fonu (TVF) ile Irak Kalkınma Fonu arasında Irak'ın başkenti Bağdat'ta stratejik işbirliği mutabakat zaptı imzalandı.

Söz konusu mutabakat zaptını Türkiye Varlık Fonu Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Arda Ermut ile Irak Kalkınma Fonu Başkanı Muhammed en-Neccar imzaladı.

Mutabakat zaptının imzalanması töreni öncesi düzenlenen basın toplantısında konuşan Ermut, "Köklü bir tarihe, ortak bir coğrafyaya ve güçlü kardeşlik bağlarına sahip iki ülke olarak, Türkiye ile Irak arasındaki ilişkiler her zaman özel bir yere sahip olmuştur" dedi.

Ermut, yüzyıllara dayanan bu dostluk sayesinde karşılıklı güven ve dayanışmanın pekiştiğini, sadece komşulukla sınırlı kalmayıp, aynı zamanda ortak hedefler etrafında kenetlenen bir kardeşliğe dönüştüğünü söyledi.

"Mutabakat zaptı çalışma konusundaki ortak kararlılığımızı ortaya koyuyor"

"Bu mutabakat zaptı, Türkiye ile Irak arasındaki işbirliğini sadece bölgesel değil, küresel ölçekte de ileriye taşıyacak güçlü bir adımdır." ifadesini kullanan Ermut, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye Varlık Fonu olarak, Irak Kalkınma Fonu ile birlikte projelerin geliştirilmesi, finanse edilmesi ve hayata geçirilmesi konusunda yoğun bir iş birliği içerisinde olacağız. Bu mutabakat zaptı, özellikle bazı stratejik sektörlerde birlikte çalışma konusundaki ortak kararlılığımızı net şekilde ortaya koyuyor. Yenilenebilir ve yeşil enerjiden bilgi ve iletişim teknolojilerine, altyapı ve üstyapı yatırımlarından ulaştırma ve lojistiğe, otomotivden tarım teknolojileri ve gıda üretimine, finansal hizmetlerden fintek uygulamalarına kadar geniş bir yelpazede işbirliği hedefliyoruz. Yatırımların ötesinde, bilgi paylaşımı, teknoloji transferi ve kaynakların birlikte kullanımı gibi konularda yakın bir işbirliği içinde olacağız. Bu da ortak projelerimizin daha geniş ve kalıcı bir etki yaratmasını sağlayacak."

Ermut, bu sürecin hem Türkiye'de hem de Irak'ta kapsayıcı ve sürdürülebilir bir kalkınmayı destekleyeceğine inandığını aktararak, aynı zamanda bu işbirliğinin bölgesel ekonomik istikrarı güçlendireceğini ve iki ülke arasındaki dostluğu daha da pekiştireceğini dile getirdi.

Ermut, "Sadece ekonomik değil, güvene ve ortak değerlere dayanan uzun vadeli ilişkiler kurmaya büyük önem veriyoruz. Bugün attığımız bu adımın bunun güçlü bir yansıması olduğuna inanıyorum. Bu önemli sürece katkı sunan herkese, özellikle de iki ülkenin kıymetli yöneticilerine ve tüm paydaşlara teşekkür ediyorum." dedi.

"İlk defa ticari ilişkilerden öte uzun vadeli stratejik projelere imza atıyoruz"

Irak Kalkınma Fonu Başkanı Neccar da Türkiye'den gelen TVF heyetinin Bağdat'ta bulunmasından memnuniyet duyduğunu belirterek, bunun sadece Kalkınma Yolu Projesi için değil diğer tüm projeler, ortaklıklar ve ilişkiler açısından son derece önemli bir adım olduğunu söyledi.

"Irak ve Türkiye arasında ilk defa ticari ilişkilerden öte uzun vadeli stratejik projelere imza atıyoruz." diyen Neccar, imzalanan mutabakat zaptının gelecekteki ortak projeler için de temel oluşturduğunu kaydetti.

TVF ile IKF arasında imzalanan zapt hangi alanları kapsıyor?

Türkiye Varlık Fonu (TVF) ile Irak Kalkınma Fonu (IKF) arasında imzalanan mutabakat zaptı, ikili iş birliğini güçlendirmeyi, bölgesel ve küresel ölçekte etkili ortaklıkların temelini atmayı amaçlıyor.

Bu kapsamda projelerin geliştirilmesi, finanse edilmesi ve hayata geçirilmesi için yapılandırılmış bir işbirliği mekanizması doğrultusunda birlikte çalışılacak.

Söz konusu ortak çabanın ilk somut sonuçlarının 2025 Mayıs ayına kadar ortaya konması hedefleniyor.

Bu zaptla stratejik öneme sahip bazı kilit sektörlerde yenilikçi yatırımlar konusunda da ortak taahhütler hayata geçirilecek.

Bunlar, yenilenebilir ve yeşil enerji teknolojileri, bilgi ve iletişim teknolojileri, altyapı ve üstyapı yatırımları, ulaştırma ve lojistik, otomotiv, tarım teknolojileri ve gıda üretimi, fintek ve finansal hizmetler kapsıyor.

İşbirliği, bu yatırım alanlarının dışında, bilgi ve uzmanlık paylaşımı, teknoloji transferi, stratejik kaynak tahsisinin harekete geçirilmesi konularını da içeriyor.

İşbirliğinin her iki ülkede sürdürülebilir ekonomik kalkınmayı desteklemesi öngörülürken bölgesel ekonomik istikrarla birlikte büyümenin güçlendirilmesi, stratejik ve köklü bağların derinleştirilmesi de hedefler arasında yer alıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Türkiye ve Irak'tan Stratejik İşbirliği - Son Dakika

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