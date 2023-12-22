Türkiye ve İran arasında ikili ilişkiler ve Filistin meselesi ele alındı

Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmet Yıldız ile İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın yaptığı görüşmede, ikili ilişkilerin yanı sıra Filistin meselesinin ele alındığı bildirildi.

İran Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Abdullahiyan ile resmi ziyaret çerçevesinde Tahran'da bulunan Yıldız, bir araya geldi.

İki ülke arasında hedeflenen ticari ilişkilerin geliştirilmesinin önemine değinen Abdullahiyan, bunu gerçekleştirmek için siyasi istişare komiteleri, ortak ekonomi komisyonu ve uzman çalışma grupları dahil olmak üzere mevcut mekanizmaların takibinin gerekliliğini vurguladı.

Abdullahiyan, iki ülke arasında enerji, ulaştırma, yatırım ve sınır ticareti alanlarında işbirliğinin artırılmasını ikili ilişkilerin ciddi bir gündemi olarak nitelendirdi.

İranlı Bakan ayrıca, İsrail'in işlediği suçların bir an önce durdurulması için daha fazla işbirliğine ihtiyaç olduğunu ifade etti.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yıldız da Filistin meselesinde İran ile Türkiye arasındaki işbirliğinin önemine değinerek, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın İslam ülkeleri temas grubu çerçevesinde İsrail'in işlediği suçların bir an önce durdurulması için gösterdiği çabalarını anlattı.

Yıldız, Türkiye'nin, ikili ilişkilerin geliştirilmesi, ekonomik işbirliğinin önündeki engellerin kaldırılması, iki ülke arasındaki ticaret hacminin arttırılası ve komşuluk imkanlarından mümkün olduğunca faydalanılması yönündeki iradesine vurgu yaptı.