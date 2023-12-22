 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Türkiye ve İran arasında ikili ilişkiler ve Filistin meselesi ele alındı - Son Dakika
Üye Girişi

Türkiye ve İran arasında ikili ilişkiler ve Filistin meselesi ele alındı

Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmet Yıldız ile İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın görüşmesinde, ikili ilişkilerin yanı sıra Filistin meselesi ele alındı. İki ülke arasında ticari ilişkilerin geliştirilmesi ve işbirliğinin artırılması vurgulandı.

Türkiye ve İran arasında ikili ilişkiler ve Filistin meselesi ele alındı
22.12.2023 - 01:59,
Abone Ol

Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmet Yıldız ile İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın yaptığı görüşmede, ikili ilişkilerin yanı sıra Filistin meselesinin ele alındığı bildirildi.

İran Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Abdullahiyan ile resmi ziyaret çerçevesinde Tahran'da bulunan Yıldız, bir araya geldi.

İki ülke arasında hedeflenen ticari ilişkilerin geliştirilmesinin önemine değinen Abdullahiyan, bunu gerçekleştirmek için siyasi istişare komiteleri, ortak ekonomi komisyonu ve uzman çalışma grupları dahil olmak üzere mevcut mekanizmaların takibinin gerekliliğini vurguladı.

Abdullahiyan, iki ülke arasında enerji, ulaştırma, yatırım ve sınır ticareti alanlarında işbirliğinin artırılmasını ikili ilişkilerin ciddi bir gündemi olarak nitelendirdi.

İranlı Bakan ayrıca, İsrail'in işlediği suçların bir an önce durdurulması için daha fazla işbirliğine ihtiyaç olduğunu ifade etti.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yıldız da Filistin meselesinde İran ile Türkiye arasındaki işbirliğinin önemine değinerek, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın İslam ülkeleri temas grubu çerçevesinde İsrail'in işlediği suçların bir an önce durdurulması için gösterdiği çabalarını anlattı.

Yıldız, Türkiye'nin, ikili ilişkilerin geliştirilmesi, ekonomik işbirliğinin önündeki engellerin kaldırılması, iki ülke arasındaki ticaret hacminin arttırılası ve komşuluk imkanlarından mümkün olduğunca faydalanılması yönündeki iradesine vurgu yaptı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Filistin, Türkiye, İran, Dış Politika, Enerji, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye ve İran arasında ikili ilişkiler ve Filistin meselesi ele alındı - Son Dakika


00:55
Beşiktaş, teknik direktör Rıza Çalımbay ile yollar ayrıldı Beşiktaş, teknik direktör Rıza Çalımbay ile yollar ayrıldı
00:39
Cumhurbaşkanlığı koruma ekibinde görevli polis memuru yaşamını yitirdi Cumhurbaşkanlığı koruma ekibinde görevli polis memuru yaşamını yitirdi
00:15
Beşiktaş'ta kazan kaynıyor! 3. golde hata yapan Mert'e Rıza hoca fena ayar verdi Beşiktaş'ta kazan kaynıyor! 3. golde hata yapan Mert'e Rıza hoca fena ayar verdi
00:13
Gece yarısı motorine 1 lira 62 kuruş zam Gece yarısı motorine 1 lira 62 kuruş zam
23:44
Çekya'daki üniversite saldırısının yeni görüntüleri ortaya çıktı Çekya'daki üniversite saldırısının yeni görüntüleri ortaya çıktı
23:40
Yok böyle maç! Ajax, Hollanda Kupası'nda 4. Lig takımına elendi Yok böyle maç! Ajax, Hollanda Kupası'nda 4. Lig takımına elendi
22:51
Oyunculara verdi veriştirdi! Rıza Çalımbay, Alanyaspor maçından sonra resmen ateş püskürdü Oyunculara verdi veriştirdi! Rıza Çalımbay, Alanyaspor maçından sonra resmen ateş püskürdü
22:34
CHP, 126 belediye başkan adayını daha açıkladı! İşte tam liste CHP, 126 belediye başkan adayını daha açıkladı! İşte tam liste

Son Dakika
00:55 Beşiktaş, teknik direktör Rıza Çalımbay ile yollar ayrıldı
00:39 Cumhurbaşkanlığı koruma ekibinde görevli polis memuru yaşamını yitirdi
00:15 Beşiktaş'ta kazan kaynıyor! 3. golde hata yapan Mert'e Rıza hoca fena ayar verdi
00:13 Gece yarısı motorine 1 lira 62 kuruş zam
23:44 Çekya'daki üniversite saldırısının yeni görüntüleri ortaya çıktı
23:40 Yok böyle maç! Ajax, Hollanda Kupası'nda 4. Lig takımına elendi
22:51 Oyunculara verdi veriştirdi! Rıza Çalımbay, Alanyaspor maçından sonra resmen ateş püskürdü
22:34 CHP, 126 belediye başkan adayını daha açıkladı! İşte tam liste
22:21 İsrail ordusuna domates satan Saadet Partisi Erdemli İlçe Başkanı Nurbaki Şahin görevden alındı
22:08 Mersin'de lise öğrencisi pencereden atlayarak intihar etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.12.2023 02:27:17. #1.11#
SON DAKİKA: Türkiye ve İran arasında ikili ilişkiler ve Filistin meselesi ele alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement