Türkiye ve İran'dan Taşımacılık Gelişmeleri - Son Dakika
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Türkiye ve İran'dan Taşımacılık Gelişmeleri

Türkiye ve İran\'dan Taşımacılık Gelişmeleri

Bakanlar, kara, hava ve demir yollarında işbirliği ve transit taşımacılığı artırmayı görüştü.

28.01.2025 10:50
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İran Yol ve Şehircilik Bakanı Ferzane Sadık ile bir araya geldi.

İki bakan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığında önce baş başa görüştü, ardından heyetler arası görüşmelere geçildi.

Uraloğlu, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, söz konusu ziyaretin ülkeler arasındaki ilişkilerin daha ileriye götürülmesine katkı sağlayacağını söyledi.

Görüşmede kara yolları taşımacılığında daha pratik yolların konuşulduğu bilgisini veren Uraloğlu, "Karşılıklı vergilendirmeleri nasıl kaldırırız, onu konuştuk. Heyetlerimizle bir araya gelerek, bazı konular üzerinde pratik çözümler üretilmesi kararını aldık." dedi.

Havacılığa yönelik de değerlendirmelerde bulunduklarını aktaran Uraloğlu, gerek Türk Hava Yolları gerekse İran'daki hava yolları konusunda daha fazla nasıl iletişim kurulacağının değerlendirildiğini bildirdi.

Uraloğlu, demir yolları taşımasında kapasiteyi 1 milyon tona çıkarma fikrinde mutabık kaldıklarını dile getirerek, "Gecikmelere hiçbir şekilde müsaade etmememiz gerekir. Gümrüklerde de daha hızlı hareket etmemiz konusunda mutabık kaldık. Van- Tahran yolcu trenlerinin 20 Şubat'ta bilet satışını başlatıyoruz." diye konuştu.

" Türkiye, İran için batıya açılan bir kapıdır"

Sadık da Türkiye-İran 29. Dönem Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) Toplantısı'ndan kısa bir süre sonra Türkiye'de olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, görüşmeler çevresinde kara, hava ve demir yolları üzerindeki taşımacılık hususunda önemli kararlar aldıklarını ve mutabakatlar sağladıklarını söyledi.

Görüşmede, özellikle mevcut altyapılar, raylı sistemler ve kara yollarındaki taşımacılığın daha da artması hususuna vurgu yapıldığını vurgulayan Sadık, şu değerlendirmede bulundu:

"Kara ve demir yolları üzerindeki transit yük taşımacılığının kapasitesinin artırılması, diğer taraftan demir ve kara yollarının bağlantılarının artırılması, Çeşmisüreyya-Dilucu bölümündeki demir yollarının bağlantılarının artırılması hususu da değerlendirmeye alındı. İran, Türkiye için Uzak Doğu ve doğuya açılan bir kapı. Türkiye de İran için batıya açılan bir kapıdır. İki ülke arasındaki hudut bağlantılarının çoğaltılması transit yük taşımacılığının kapasitesinin artırılmasının da faydası olacak."

Sadık, kara yolu taşımacılığındaki koşulların daha da iyileştirilmesinin Türk ve İran filosu için kolaylaştırıcı önlemler alınması hususunda da mutabakata vardıklarını belirterek, taşımacılık alanındaki sıkıntıları ve sorunları değerlendirip sonuca ulaştırmak için ortak komitenin oluşturulması hususunda mutabakata vardıklarını bildirdi.

Tahran-Van yolcu treni seferlerinin başlaması hususundaki mutabakatın, İran ve Türkiye'nin karşılıklı turist sayısının artırılmasına fayda sağlayacağına dikkati çeken Sadık, şunları kaydetti:

"Ürün transitinin artırılması, buna paralel olarak yolcu ve turist taşımacılığının da iki ülke arasında artırılması ülkelerin kalkınmasına katkı sağlayacak. İki ülkenin bölgedeki konumunu göz önünde bulundurursak bu kalkınma sadece iki ülkede değil, bölge ülkelerinin yararına olacak. İki ülke arasında transit taşımacılık alanındaki gelişme ve kalkınma bölgemizin barışına ve istikrarına da katkı verecek."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Türkiye ve İran'dan Taşımacılık Gelişmeleri - Son Dakika

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