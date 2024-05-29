Türkiye ve İspanya arasında sağlık işbirliği için ortak çalışma grubu oluşturulacak - Son Dakika
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Türkiye ve İspanya arasında sağlık işbirliği için ortak çalışma grubu oluşturulacak

Türkiye ve İspanya arasında sağlık işbirliği için ortak çalışma grubu oluşturulacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İspanya Sağlık Bakanı Monica Garcia Gomez'le görüşerek, iki ülkenin bakanlıkları arasında 'Sağlık Ortak Çalışma Grubu' oluşturulmasına karar verdiklerini açıkladı. Bu işbirliğiyle sağlık alanında daha ileriye yönelik adımlar atılması hedefleniyor.

29.05.2024 09:59
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İspanya Sağlık Bakanı Monica Garcia Gomez'le görüşmesinde, iki ülkenin bakanlıkları arasında "Sağlık Ortak Çalışma Grubu" oluşturulmasına ilişkin fikir birliğine varıldığını bildirdi.

Birleşmiş Milletler 77. Dünya Sağlık Asamblesi nedeniyle Cenevre'de bulunan Bakan Koca, buradaki temaslarına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"Birleşmiş Milletler 77. Dünya Sağlık Asamblesi sebebiyle bulunduğumuz Cenevre'de İspanya Sağlık Bakanı Sayın Monica Garcia Gomez ile bir araya geldik. İspanya hükümetini, Filistin'i tanıma konusundaki insanlık vicdanını rahatlatan cesur kararından dolayı tebrik ettim. Bakanlıklarımız arasında 'Sağlık Ortak Çalışma Grubu' oluşturarak, işbirliğimizi daha da ileriye taşıma konusunda fikir birliğine vardık."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Türkiye ve İspanya arasında sağlık işbirliği için ortak çalışma grubu oluşturulacak - Son Dakika

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