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Türkiye ve Jilin: Tekstil İşbirliği Güçleniyor

Türkiye ve Jilin: Tekstil İşbirliği Güçleniyor

Türkiye'nin Ceyteks firması, Çinli Jilin Chemical Fiber Grup ile uzun yıllara dayanan işbirliği sürdürüyor.

23.11.2024 16:29
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CHANGCHUN, 23 Kasım (Xinhua) -- Türkiye, tekstil sektörüyle ünlüdür, fakat birçok insanın bilmediği şey, Avrasya kıtasının kavşağında yer alan Türkiye'nin aynı zamanda Çin'in kuzeydoğusundaki Jilin eyaletindeki bulunan Jilin kenti ile "ayrılmaz" bir şekilde bağlantılı olduğu. Bu eşsiz bağlantıyı, Jilin Chemical Fiber Grup Şirketi ve şirketin ürünleri kuruyor.

Jilin Chemical Fiber Grup, Çin'deki en büyük suni ipek ve tekstil elyafı üretim işletmelerinden biri. Türkiye'nin Ceyteks şirketi ise, Jilin Chemical Fiber Grup ile 20 yılı aşkın işbirliği geçmişine sahip ve aynı zamanda Jilin Chemical Fiber Grup Şirketi'nin en büyük suni ipek distribütörü. Bu işletme tarafından Türkiye'de tanıtılan viskon filament ve bambu ipeği, Jilin Chemical Fiber Grup'un ana ürünlerini oluşturuyor.

Ceyteks Türkiye Genel Müdürü Ceyda Öcalan, "Türkiye'deki birçok işletmenin suni ipek elyafı kullanması gerekiyor. Geçmişte İpek Yolu, Çin'i dünyaya bağlıyordu. Şimdi ise Avrupa'nın stratejik ulaşım merkezine açılan bir kapı olarak Türk şirketleri ve Çinli şirketler bu ipek hatlarını iyi kullanmak ve daha büyük ölçekte bir ticareti 'bağlamak' için birlikte çalışıyorlar" dedi.

Son yıllarda Çinli işletmelerin dünya pazarına sürekli entegrasyonuyla birlikte, Jilin Chemical Fiber Grup gibi Çinli üretim işletmelerinin ihraç ürünleri, Türkiye gibi denizaşırı müşteriler tarafından giderek daha fazla memnuniyetle karşılanıyor. Jilin Chemical Fiber Grup, Türk ortaklarıyla işbirliği yaparak ürünlerini birçok küresel markaya tanıttı.

Jilin Chemical Fiber Grup ekibi tarafından üretilen pamuk hamuru viskon filament ürünlerinin kullanımı gün geçtikçe daha da artıyor ve bu ürünler, Inditex gibi tanınmış markaların da beğenisini kazanıyor. Verilere göre 2020'den bu yana Ceyteks'in temsilciliğini yaptığı suni ipek ürünlerinin Türkiye pazarındaki payı yüzde 20 oranında arttı.

Bugün Jilin Chemical Fiber Grup yeni ürünler geliştirmeye ve ihracat pazarında çaba göstermeye devam ediyor. Jilin Chemical Fiber Grup personeline göre şu anda birinci kalite hamurlu, gözenekli tel gibi ürünler Türk kumaşlarında çok popüler ürünler haline geldi ve şirketin Ar-Ge ekibi müşteri ihtiyaçlarını araştırmaya devam ediyor ve müşteri ihtiyaçlarını karşılamak için sürekli yeni ürünler geliştiriyor.

Geçtiğimiz günlerde, Ceyteks Genel Müdürü Ceyda Öcalan'ın da aralarında bulunduğu Türk iş insanları, Jilin Chemical Fiber Grup şirketinin üretim tesislerini ziyaret etti. Ziyaret sırasında, şirketin ürün kalitesi konusundaki titiz üretim süreçleri büyük beğeni topladı.

Ceyteks Türkiye Genel Müdürü Ceyda Öcalan, "Ana akım markalarda Jilin kimyasal elyaf ürünlerinin pazar ölçeğini daha da geliştirmek için Jilin Chemical Fiber Goup ile birlikte çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Bazı iş insanları da küresel ekonomik ve ticari gelişimde, uluslararası endüstriyel zincirin istikrarını korumak ve uluslararası ekonomik ve ticari döngüyü teşvik etmek için gerekli olan Çinli işletmelerin figüründen yoksun kalmanın imkansız olduğunu söylüyor. Çin ve Türkiye arasındaki ilişki daha da yakınlaştıkça, Jilin Chemical Fiber Grup şirketine benzer daha fazla işletme Türkiye'de görünür olacak ve Çin ve Türkiye giderek daha fazla birbirine bağlanacak.

Kaynak: Xinhua

Uluslararası İlişkiler, İpek Yolu, Türkiye, Ekonomi, Finans, Güncel, Son Dakika

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