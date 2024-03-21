Türkiye ve Katar, Gazze'deki yaralı Filistinlileri bir araya getirdi - Son Dakika
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Türkiye ve Katar, Gazze'deki yaralı Filistinlileri bir araya getirdi

Türkiye ve Katar, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında tahliye edilen Filistinli yaralıları Doha'da bir araya getirdi. Katar Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ile işbirliği yaparak Gazze'deki yaralı Filistinlilerin Doha'daki akrabalarıyla yeniden bir araya getirildiğini açıkladı. Tedavileri Türkiye'de tamamlanan yaralılar, Katar'a getirilerek aileleriyle buluşturuldu. Bu anlamlı buluşmada Türkiye'nin Doha Büyükelçisi ve Katar Dışişleri Bakanlığı yetkilileri de yer aldı. Katar Uluslararası İşbirliğinden Sorumlu Devlet Bakanı, Türkiye'ye teşekkür ve takdirlerini dile getirdi.

21.03.2024 06:43  Güncelleme: 06:46
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Türkiye ve Katar, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında tahliye edilen Filistinli yaralıları Doha'da bir araya getirdi.

Katar Dışişleri Bakanlığının yazılı açıklamasında, Gazze Şeridi'ndeki yaralı Filistinlilerin Doha'daki akrabalarıyla yeniden bir araya getirilmesi konusunda Türkiye ile işbirliği yapıldığı kaydedildi.

Açıklamada, Gazze'den yaralı olarak tahliye edilenlerin bir kısmının Türkiye'de, bir kısmının ise Katar'ın başkenti Doha'da tedavi gördüğü ve Türkiye'de tedavileri tamamlanan yaralıların da Doha'ya getirilerek aileleri ile buluşturulduğu belirtildi.

Büyükelçi Göksu karşıladı

Tedavilerini Türkiye'de tamamlayan ve aile birleşimi amacıyla Katar'daki akrabalarına kavuşmak üzere Doha'ya gelen yaralı ve refakatçi Gazzeli aileleri havalimanında Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Dr. M. Mustafa Göksu ile Katar Dışişleri Bakanlığında Uluslararası İşbirliğinden Sorumlu Devlet Bakanı Ofisi Müdürü Hamed Yusuf Ahmed Raşid el-Maliki karşıladı.

Büyükelçi Göksu, bu anlamlı buluşmada yer almaktan dolayı mutlu olduğunu dile getirerek, şunları söyledi:

"Türkiye ile Katar arasındaki derinleşen işbirliğinin bir parçası olarak Gazzeli aileleri Doha'da yeniden bir araya getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu vesile ile Gazze'de yaşanan bu soykırıma kayıtsız kalmayarak her türlü desteği veren ve Türkiye ile Gazze konusunda işbirliği yapan Katar devletine teşekkürlerimi sunuyorum."

Katar Uluslararası İşbirliğinden Sorumlu Devlet Bakanı Lulva el-Hatır da Katar resmi haber ajansı QNA'ya yaptığı açıklamada, Filistinli yaralıların Doha'daki akrabalarıyla yeniden birleşmesini tamamlamadaki işbirliğinden dolayı Türkiye'ye teşekkür ve takdirlerini dile getirdi.

Kaynak: AA

Türkiye, İsrail, Katar, Gazze, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye ve Katar, Gazze'deki yaralı Filistinlileri bir araya getirdi - Son Dakika

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