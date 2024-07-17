Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Arasında İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması Yayımlandı - Son Dakika
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Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Arasında İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması Yayımlandı

Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Arasında İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması Yayımlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararla, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti arasında yapılan anlaşma resmiyet kazandı. Anlaşma kapsamında, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne 13.5 milyar TL hibe yardımı ve 2.4 milyar ABD doları kredi yardımı yapılması kararlaştırıldı. Yardımların alt yapı, reel sektör projeleri, reform, kamu sektörü ve savunma alanlarında kullanılacağı belirtildi.

17.07.2024 01:55
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(ANKARA) - 2024 Yılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkan Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararda  Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetin'e TL cinsinden  13.500.000.000 TL'nin hibe yardımı ve 2.400.000.000TL'ye kadar olmak üzere  ABD dolarI cinsinden Kredi yardımı yapılması kararlaştırıldı.

Kararda, yapılacak hibe ve kredi yardımlarının alt yapı, reel sektör projelerinde, reform, kamu sektörü ve savunma alanında kullanılması bilgilerine yer verildi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Arasında İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması Yayımlandı - Son Dakika

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