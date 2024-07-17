Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Arasında İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması Yayımlandı

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(ANKARA) - 2024 Yılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkan Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetin'e TL cinsinden 13.500.000.000 TL'nin hibe yardımı ve 2.400.000.000TL'ye kadar olmak üzere ABD dolarI cinsinden Kredi yardımı yapılması kararlaştırıldı.

Kararda, yapılacak hibe ve kredi yardımlarının alt yapı, reel sektör projelerinde, reform, kamu sektörü ve savunma alanında kullanılması bilgilerine yer verildi.