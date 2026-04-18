Türkiye ve Meksika İlişkileri Güçleniyor

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Meksika Temsilciler Meclisi Başkanı Kenia Lopez Rabadan ile Parlamentolar Arası Birlik (PAB) 152'nci Genel Kurulu marjında İstanbul'da bir araya geldi.

'HEDEFLENEN TİCARET HACMİ 5 MİLYAR DOLAR'

TBMM Başkanı Kurtulmuş gerçekleşen görüşmede, Türkiye ve Meksika arasında stratejik ortaklık seviyesine yükselen ikili ilişkileri daha ileri götürmek için ortak hareket edilmesi gerektiğini söyledi. G-20 ve MIKTA'da yakın iş birliği içerisinde olunduğunu, bunun artarak sürmesinin önemine işaret eden Kurtulmuş, Latin Amerika ve Karayipler bölgesinde Türkiye'nin önemli ticaret ortağı Meksika ile 2025 yılı ikili ticaret hacminin 2,6 milyar dolar olduğunu, bunun hedeflenen 5 milyar dolara ulaşması için müşterek çalışmaların yoğunlaştırılmasının önemini vurguladı.

'FİLİSTİN'DEKİ İNSANLIK SUÇLARI DÜNYANIN EN BÜYÜK SINAVI'

Meksika'nın Filistin meselesindeki tavrını takdirle karşıladıklarını dile getiren Kurtulmuş, Filistin'deki insanlık suçlarının dünyanın en büyük sınavı olduğunu, Filistin meselesine destek veren hükümetlerin ve halkların kararlılığını şükranla takip ettiklerini belirtti.