Türkiye ve Mısır Turizmde İşbirliği Yapacak - Son Dakika
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Türkiye ve Mısır Turizmde İşbirliği Yapacak

Türkiye ve Mısır Turizmde İşbirliği Yapacak

Mısır Turizm Otoritesi yetkilisi, Türkiye ile Mısır’ın turizmde rekabet yerine işbirliği yapmasını önerdi.

28.10.2024 13:17
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YASİN TUNCER/HATİCE ÖZDEMİR TOSUN - Mısır Turizm Bakanlığı bünyesindeki Mısır Turizm Otoritesi Uluslararası Turizm Genel Müdürü Mohamed Atta Elsherbeiny, tur operatörlerinin Türkiye ve Mısır'ı bir destinasyon gibi değerlendirdiğine dikkati çekerek, iki ülke turizminde rekabetten ziyade birlikteliğin faydalı olacağını belirtti.

Antalya'da 23-26 Ekim'de düzenlenen 6. Antalya Turizm Fuarı'na (ATF 2024) katılan Elsherbeiny, AA muhabirine, ilk defa Türkiye'yi ziyaret ettiğini ve burada turizm alanında büyük yatırımları görme imkanı bulduğunu söyledi.

Özellikle golf sahalarının kendisini etkilediğini ifade eden Elsherbeiny, "Türkiye'deki bu devasa yatırımları görmek benim için büyük bir şanstı." dedi.

Fuarda turizm alanında Türkiye başta olmak üzere farklı ülkelerden gelen tur operatörleriyle de görüştüklerini aktaran Elsherbeiny, bu tür fuarları önemsediklerini, fuar boyunca Mısır'ı, turizm potansiyelini ve Türkiye ile işbirliğini anlattıklarını kaydetti.

Antalya Turizm Fuarı organizatörlerinin geçen yıl mayısta Mısır'ın Şarm El Şeyh kentinde Afrika Turizm Forumu'nu başlattığını anımsatan Elsherbeiny, iki ülke arasındaki turizm işbirliğinin giderek arttığını ifade etti.

Turistler Türkiye üzerinden Mısır'a gidiyor

Elsherbeiny, Mısır ile Türkiye'nin turizmde eskiden rekabet ettiğini ancak artık işbirliği içinde çalıştıklarını vurgulayarak şunları söyledi:

"Özellikle pandemiden sonra destinasyonlar birbirleriyle rekabetten ziyade yardımlaşma yapıyor. Özellikle ülkelerin birbirleriyle ulaşımını sağlayan hava yolları büyük rol oynuyor. Şu anda haftalık Mısır ile Türkiye arasında 100 uçuş var. Türkiye, hava yolunun etkisiyle bir merkez görevi görüyor. Değişik destinasyonlardan gelen turistler Türkiye üzerinden Mısır'a, sadece Kahire değil, Şarm El Şeyh, İskenderiye, Hurgada gibi yerlere geliyor. Türkiye'nin bu uçuş merkezi olması yardımlaşmamızı sağlıyor. Tur operatörleri bu iki ülkeyi bir destinasyon gibi kullanıyor. '1-2 gün Türkiye'de, 1-2 gün Mısır'da kalın' diyor. Özellikle uzun uçuş marketlerine hizmet eden tur operatörleri bunun üstünde duruyor. Rekabetten ziyade daha çok birliktelik söz konusu, bu da bizi daha da kuvvetlendirecek."

"Türkiye ile Mısır rakip değil"

Mohamed Atta Elsherbeiny, Türkiye'den Mısır'a turizm yatırımcılarının da geldiğini, Türkiye'de bilinen bir firmanın Mısır'da 7 oteli bulunduğunu ve 3 yeni otel daha yaptığını kaydetti.

Türkiye'den de Mısır'ı ziyaret eden turist sayısının arttığını belirten Elsherbeiny, geçen yıl 180 bin Türk misafiri konuk ettiklerini dile getirdi.

Mısır ile Türkiye'nin turizmde rakip olmadıklarını ifade eden Elsherbeiny, "Türkiye ile Mısır aynı mevsimlerde rekabet etmiyor. Türkiye, yaz sezonunda daha fazla turist çekiyor, Mısır ise kış döneminde. Bu açıdan işbirliği bizi daha da kuvvetlendirecektir." değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Türkiye ve Mısır Turizmde İşbirliği Yapacak - Son Dakika

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