Türkiye ve Moritanya'dan Turizm İş Birliği

(ANKARA) - Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Moritanya Ticaret ve Turizm Bakanı Zeinebou Mint Ahmednah ile bir araya gelerek ikili görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından iki bakan, "Turizm Eğitiminde Güncel Yaklaşımlar Eğitimi Sertifika Programı"na birlikte katıldı.

Bakan Tekin, görüşmede iki ülke arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi konusunda mutabık kalındığını belirterek, bu yöndeki çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti.

Bakan Tekin, sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

"Moritanya Ticaret ve Turizm Bakanı Sayın Zeinebou Mint Ahmednah ile birlikte ikili görüşme gerçekleştirdik, ardından Turizm Eğitiminde Güncel Yaklaşımlar Eğitimi Sertifika Programı'na katıldık. İkili görüşmemizde ülkelerimiz arasındaki iş birliğimizi güçlendirme hususunda Sayın Bakan ile mutabık kaldık. Bu hususta çalışmalarımızı büyük bir kararlılıkla sürdüreceğiz. Bu programın, ilişkilerimizdeki yükselen ivmeyi artırmasını ve somut anlamda yeni bir başlangıç olmasını diliyorum. Bu vesileyle sürece destek veren başta Sayın Bakan olmak üzere, TİKA ve eğitmenlerimize teşekkür ediyorum."