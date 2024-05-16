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Türkiye ve Özbekistan arasında "Sosyal Hizmetler Alanında İş Birliğine İlişkin Mutabakat Zaptı" imzalandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ilk defa düzenlenen ve Türkiye'nin ev sahipliği yaptığı "Türk Devletler Teşkilatı 1. Sosyal Politika Bakanlar Toplantısı" kapsamında çeşitli görüşmeler gerçekleştirdi.

Bu kapsamda Göktaş, Özbekistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Sosyal Koruma Milli Ajans Başkanı Mansurbek Olloyorov ile bir araya geldi.

Kadın, çocuk, aile ve sosyal politikalar konularında görüş alışverişinde bulunulan görüşmenin ardından Göktaş ve Olloyorov, Türkiye ve Özbekistan arasında "Sosyal Hizmetler Alanında İş Birliğine İlişkin Mutabakat Zaptı"nı imzaladı.

İmza töreni sonrasında Göktaş, hayırlı olması temennisini bulundu, Olloyorov da "Güzel neticeleri olsun." ifadesini kullandı.

Mutabakatla aileler, kadınlar, çocuklar ile engelli ve yaşlı bireylere sunulan sosyal hizmetlerin geliştirilmesi ve etkinliğinin artırılmasına yönelik tecrübe, bilgi ve uygulama örneklerinin paylaşılması, ortak projelerin geliştirilmesi amaçlanıyor.

Öte yandan Bakan Göktaş, Azerbaycan Aile, Kadın ve Çocuk İşleri Devlet Komitesi Başkanı Bahar Muradova ve Kırgızistan Çalışma, Sosyal Güvenlik ve Göç Bakanı Gulnara Baatyrova ile de ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ev sahipliğinde, ilk defa düzenlenen Türk Devletler Teşkilatı 1. Sosyal Politika Bakanlar Toplantısı ile Türk dünyası ülkelerinde ailenin korunması ve güçlendirilmesine yönelik işbirliğinin geliştirilmesi hedefleniyor.