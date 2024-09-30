Türkiye ve Özbekistan Ticaret Anlaşmasını Genişletiyor - Son Dakika
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Türkiye ve Özbekistan Ticaret Anlaşmasını Genişletiyor

Türkiye ve Özbekistan Ticaret Anlaşmasını Genişletiyor

Bakan Yardımcısı Tuzcu, Özbekistan'da ticaret ilişkilerini geliştirmek için müzakerelerde bulundu.

30.09.2024 15:16
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Ticaret Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu, Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te Türkiye-Özbekistan Tercihli Ticaret Anlaşması'nın genişletilmesine ilişkin müzakerelerde bulundu.

Tuzcu ve beraberindeki heyet, Özbekistan'da Yatırım, Sanayi ve Ticaret Bakan Yardımcısı Akram Aliyev ile bir araya geldi, heyetler arası görüşmeler yaptı.

Görüşmede Aliyev, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in Türkiye ziyaretinde iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin geliştirilmesinin gündeme geldiğini anımsatarak, Mirziyoyev'in bu konuda kendisini görevlendirdiğini belirtti.

Aliyev, bu müzakerelerde iki ülke arasındaki Tercihli Ticaret Anlaşması'nın genişletilmesine ilişkin verimli sonuçlar alacaklarına inandığını dile getirdi.

Tuzcu da iki ülke Cumhurbaşkanlarının haziranda yaptıkları görüşmede, ikili ticaret hacminin kısa vadede 5 milyar dolara, uzun vadede ise 10 milyar dolara çıkarılması için perspektif ortaya koyduklarını belirterek, son 5 yılda iki katına çıkardıkları ikili ticaret hacminin geçen yıl 3,2 milyar dolar seviyesinde olduğunu kaydetti.

Aralık 2023'te düzenlenen Türkiye-Özbekistan Karma Ekonomik Toplantısı'nda 107 maddelik eylem planının kabul edildiğini hatırlatan Tuzcu, hem eylem planında hem de iki ülke Cumhurbaşkanlarının açıkladıkları hedeflerde ticaret, ekonomi ve maliye alanlarına önemli görevler düştüğüne dikkati çekerek bu hedefler doğrultusunda çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.

Tuzcu, Özbek tarafına Dünya Ticaret Örgütü kapsamında ticaret önlemleri, ithalat rejimi, ürün güvenliği ile Türkiye'nin TAREX sistemi, risk esaslı ithalattaki denetim sistemiyle ilgili olarak da eğitim vererek Türkiye'nin deneyimlerini paylaştıklarını kaydetti.

Türk şirketleri için 37 milyonluk nüfusuyla Özbekistan'ın önemli pazarlardan olduğuna işaret eden Tuzcu, Tercihli Ticaret Anlaşması'nı genişleterek iki ülke arasındaki ticaret hacmini daha da artırmayı amaçladıklarını vurguladı.

Tuzcu, bugün ayrıca Özbekistan Başbakan Yardımcısı Cemşit Koçkarov ve Yatırım, Sanayi ve Ticaret Bakanı Laziz Kudratov ile görüşecek.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Mustafa Tuzcu, Özbekistan, Politika, Türkiye, Ekonomi, Finans, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye ve Özbekistan Ticaret Anlaşmasını Genişletiyor - Son Dakika

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