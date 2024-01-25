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Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç, Rusya Parlamentosu ile ikili ilişkileri ele aldı - Son Dakika
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Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç, Rusya Parlamentosu ile ikili ilişkileri ele aldı

Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç, Rusya Parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi Uluslararası İşler Komitesi Başkanı Grigoriy Karasin ile ikili ilişkileri ele aldı. Bilgiç, Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkilerin olumlu bir şekilde ilerlediğini belirtirken, Karasin ise Türkiye'yi ziyaret eden Rus turist sayısının arttığını ve kapsamlı işbirliğinin genişletilmesinden yana olduklarını dile getirdi. Ayrıca, Karasin Ukrayna'nın terör eylemlerine dikkat çekerek, Ankara'nın bu konuda gerekli tepkiyi göstereceğini umduklarını ifade etti.

Türkiye\'nin Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç, Rusya Parlamentosu ile ikili ilişkileri ele aldı
25.01.2024 - 20:37,
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Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç, Rusya Parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi Uluslararası İşler Komitesi Başkanı Grigoriy Karasin ile ikili ilişkileri ele aldı.

Bilgiç ile Karasin, başkent Moskova'da Federasyon Konseyi binasında bir araya geldi.

Görüşmede konuşan Bilgiç, Türkiye ile Rusya arasında ikili ilişkilerin çok olumlu bir şekilde ilerlediğini belirterek, New York'ta Dışişleri Hakan Fidan ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un bir araya geldiğini hatırlattı. Bilgiç, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i de önümüzdeki dönemde Türkiye'de ağırlamayı arzu ettiklerini dile getirdi.

İki ülke arasındaki ilişkilerin en önemli ayaklarından birinin parlamentolar arası ilişkiler olduğuna dikkati çeken Bilgiç, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş'un da yılın ilk yarısında Rusya'yı ziyaret planı olduğunu aktararak, "Parlamentolar arası ilişkilerimizin yanı sıra siyasi partilerimiz arasında da ilişkiler devam ediyor." ifadesini kullandı.

Bilgiç, Türkiye-Rusya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu'nun varlığını anımsatarak, "İlişkilerimiz çok boyutlu. Turizm, enerji, kültür, ticaret, siyasi işbirliği. Bunların hepsini hep beraber geliştirmeyi en kısa zamanda ümit ediyoruz." diye konuştu.

?"İlişkilerimiz, yoğun şekilde gelişiyor"

Karasin de Bilgiç'e Moskova'daki görevinde başarılı çalışmalar dileğinde bulundu.

Rusya ve Türkiye arasındaki ilişkilere değinen Karasin, "İlişkilerimiz, yoğun şekilde gelişiyor, yoğun siyasi diyalog gelişiyor ve sonuçlar veriyor. Dışişleri Bakanlıkları düzeyinde de etkileşim etkin şekilde sürüyor. Bu etkileşim, uluslararası durumun zor olduğu dönemde diğer ülkelere örnektir." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'yi ziyaret eden Rus turist sayısının arttığı ve geçen yıl 6 milyonu geçtiği bilgisini paylaşan Karasin, Türkiye ile kapsamlı işbirliğinin genişletilmesinden yana olduklarını dile getirdi.

Karasin, Kasım 2023'te Hükümetlerarası Komisyonun yeniden çalışmaya başladığını ve bunun önemli olduğunu vurguladı.

Parlamentolar arasındaki ilişkilere de değinen Karasin, Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko'nun TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'a Rusya'yı ziyaret etmesi için davet mektubu gönderdiğini ve bu konuda haber beklediklerini dile getirdi.

Rus senatör Karasin, Rusya'da mart ayında yapılacak devlet başkanlığı seçimi için TBMM'ye gözlemci yollama konusunda mektup gönderildiğini de aktardı.

" Ukrayna'nın terör eylemlerinde bulunduğunu ve bu konuda Batı tarafından yönetildiğini" savunan Karasin, burada Donetsk kentine yönelik saldırılar ve Rusya'nın Belgorod bölgesinde "İl-76" uçağının vurulmasının söz konusu olduğunu belirtti.

Bu tür eylemlere gerekli tepkinin gösterilmesi ve bunların kınanması gerektiğini söyleyen Karasin, " Ankara'nın son haftalarda gerçekleşen olaylara gerekli tepkiyi göstereceğini umuyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA
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