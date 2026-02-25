Türkiye ve Rusya\'dan Normalleşme Görüşmesi

Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, Rusya Dışişleri Bakanlığı Azerbaycan- Ermenistan ilişkilerinin normalleşmesinden sorumlu özel temsilcisi Büyükelçi Igor Hovayev ile bir araya geldi.

Kılıç, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, Hovayev ve beraberindeki heyeti Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul ettiklerini belirtti.

Akif Çağatay Kılıç, görüşmede, Türkiye-Rusya ikili ilişkileri, Azerbaycan ile Ermenistan arasında kalıcı barışın tesisine yönelik yürütülen normalleşme süreci ve Güney Kafkasya'daki son gelişmelerin ele alındığını kaydetti.