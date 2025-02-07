Türkiye ve Somali Arasında Enerji ve Madencilik İş Birliği - Son Dakika
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Türkiye ve Somali Arasında Enerji ve Madencilik İş Birliği

Türkiye ve Somali Arasında Enerji ve Madencilik İş Birliği

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Somali ile enerji ve madencilik alanında yeni iş birlikleri geliştirmek için görüşmeler yaptıklarını açıkladı.

07.02.2025 14:43  Güncelleme: 14:46
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ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar "Somali ile kara sahalarında da geliştirebileceğimiz yeni iş birliklerini değerlendirdik" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Somali ile kara sahalarında da geliştirebileceğimiz yeni iş birliklerini değerlendirdiklerini söyledi.

Bakan Bayraktar sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Somali'nin yeni Petrol ve Maden Kaynakları Bakanı Sayın Dahir Shire Mohamed ve heyeti ile İstanbul'da bir araya geldik. Oruç Reis Gemimiz Somali denizlerinde sismik çalışmaların yüzde %50'sini tamamladı. Sayın Bakan ile arama çalışmalarının bundan sonraki sürecini ve kara sahalarında da geliştirebileceğimiz yeni iş birliklerini değerlendirdik. Ayrıca madencilik alanında da yeni bir iş birliği süreci başlatma kararı aldık. Enerji ve madencilik alanındaki iş birliğimizi, ülkelerimiz arasındaki yakın ve samimi ilişkilere yakışır seviyeye ulaştırmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" ifadeleri yer aldı.

Kaynak: DHA

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