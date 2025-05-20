Türkiye ve Somali Sağlık İşbirliği Görüşmesi

(ANKARA) - Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Somali'nin Sağlık Bakanı Ali Haji Adam Abubakar ile görüştü.

İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlenen Dünya Sağlık Asamblesi'nde Somali Sağlık Bakanı Ali Haji Adam Abubakar ile görüşen Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu görüşmeye ilişkin X hesabından yaptığı paylaşımda şunları ifade etti:

"Dost ve kardeş Somali'nin Sağlık Bakanı Sayın Ali Haji Adam Abubakar ve beraberindeki heyet ile görüşme fırsatı bulduk.Ülkelerimiz arasındaki ilişkilerin sağlık alanındaki iş birliklerimizi daha ileri seviyeye taşımasına dair istişarelerde bulunduk. Görüşmemizin ülkelerimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum."