Türkiye ve Suriye'den Tarım İşbirliği Anlaşması
Türkiye ve Suriye'den Tarım İşbirliği Anlaşması

14.09.2025 19:11
Tarım Bakanı Yumaklı, Suriye ile tarımsal iş birliği için ortak eylem planı imzaladı.

(ANKARA) - Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "üretimde bereketi artırmak, tarımsal alanda güçlü adımlar atmak ve ilişkileri karşılıklı fayda temelinde daha da ileriye taşımak" amacıyla Suriye'nin başkenti Şam'da Suriye Tarım ve Tarım Reformu Bakanı Amjad Badr ile 'Ortak Eylem Planı'nı imzaladığını bildirdi.

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Suriye Tarım ve Tarım Reformu Bakanı Sayın Amjad Badr ile ülkelerimiz arasındaki iş birliğini güçlendirmek ve ilişkilerimizi geliştirmek üzere kapsamlı ve verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Ortak hedefimiz; üretimde bereketi artırmak, tarımsal alanda güçlü adımlar atmak ve ilişkilerimizi karşılıklı fayda temelinde daha da ileriye taşımaktır. Tarım diplomasisinin sunduğu imkanlarla, dostluk ve iş birliğimizi geleceğe taşıyacağız. Türkiye Yüzyılı vizyonumuzla tarımda bölgesel kalkınmanın öncülüğünü üstleniyoruz. Suriye Tarım ve Tarım Reformu Bakanı Sayın Amjad Badr ile imzaladığımız Ortak Eylem Planı, iki ülke arasında tarımsal iş birliği ve stratejik ortaklık adına tarihi bir adımdır. Bu imza, yalnızca bir protokol değil, bölgesel barışa, kalkınmaya ve bereketli yarınlara giden yolun somut bir adımıdır. Hayırlı olsun."

Kaynak: ANKA

