Türkiye ve Suudi Arabistan Arasında Müteahhitlik İşbirliği

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(ANKARA)- Türkiye ile Suudi Arabistan arasında Türk müteahhitlik firmalarının Suudi Arabistan'da geniş çaplı projelerde yer alması amacıyla mutabakat zaptı imzalandı. Suudi Arabistan Belediye Kırsal İşleri ve İskan Bakanı Majed bin Abdullah al-Hogail, "Türkiye mühendislik alanında çok güçlü. Biz de Türkiye'nin deneyimlerinden faydalanmak istiyoruz" ifadesini kullandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, BM Çölleşmeyle Mücadele Sözleşmesi'nin (COP16) Taraflar Konferansı'na katılmak için gittiği Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Suudi Arabistan Belediye Kırsal İşleri ve İskan Bakanı Majed bin Abdullah al-Hogail ile bir araya geldi. Görüşmede, Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı ile Suudi Arabistan Ulusal Konut Şirketi arasında mutabakat zaptı imzalandı. Kurum, yaptığı açıklamada, "Emlak Konut, bilgi birikimi, teknolojik altyapısı ve sürdürülebilirlik odaklı projeleriyle, Suudi Arabistan'daki şehirleşme hedeflerine önemli katkılar sunmaya hazırdır. Bu iş birliği, yalnızca inşaat sektörünü değil, aynı zamanda çevre dostu şehirleşme ve sosyal altyapıyı geliştirme konularını kapsayacaktır. Bu bağlamda, Suudi Arabistan'daki projeler, iki ülke arasındaki ekonomik ve sosyal bağları güçlendirecek bir model teşkil edecektir. Bugün attığımız bu stratejik adımın, ülkelerimiz arasındaki iş birliğine yeni bir boyut kazandıracağına ve bölgemizin refahına katkı sağlayacağına olan inancım tamdır. Emlak Konut'un yenilikçi yaklaşımı ve 70 yıla yakın tecrübesiyle, bu ortaklığın başarıyla hayata geçirileceğine yürekten inanıyorum" ifadesini kullandı.

"Türk firmalarının buraya gelmesi tarihi bir fırsat"

Suudi Bakan al-Hogail de, "Türk firmalarının buraya gelmesi tarihi bir fırsat. Biz burada başarı hikayesi yazmak istiyoruz. Amacımız vatandaşlarımızın hayat kalitesini artırabilmek. Türkiye mühendislik alanında çok güçlü. Biz de Türkiye'nin deneyimlerinden faydalanmak istiyoruz" dedi. Bu mutabakat zaptı ile "Suudi Vision 2030" hedefleri doğrultusunda 400 bin yeni konutun inşası planlanırken Türk firmalarının etkin bir rol üstlenmesi bekleniyor.