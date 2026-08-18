Türkiye Yapay Zeka Eylem Planı 2026-2030 Hazır - Son Dakika
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Türkiye Yapay Zeka Eylem Planı 2026-2030 Hazır

Türkiye Yapay Zeka Eylem Planı 2026-2030 Hazır
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Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla yayımlanan genelgeyle, Türkiye Yapay Zeka Eylem Planı (2026-2030) hayata geçirildi. Plan; farkındalığı artırma, nitelikli insan kaynağı yetiştirme ve rekabetçi ekosistem oluşturmayı hedefliyor.

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan genelgeyle, "Türkiye Yapay Zeka Eylem Planı (2026-2030)" hayata geçirildi. Planla yapay zeka farkındalığının artırılması, nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesi, veri ve hesaplama altyapılarının güçlendirilmesi ve rekabetçi bir yapay zeka ekosistemi oluşturulması hedefleniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan "Türkiye Yapay Zeka Eylem Planı (2026-2030)" konulu Cumhurbaşkanlığı Genelgesi, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Genelgede, yapay zekanın büyük veri, gelişmiş hesaplama kapasitesi ve algoritmik yeniliklerin birleşimiyle ortaya çıkan ve birçok alanda dönüştürücü etkileri bulunan kritik bir teknoloji olduğu belirtilerek, ülkelerin rekabet gücü, verimlilik düzeyi ve teknolojik bağımsızlığının yapay zeka alanındaki yetkinlikleriyle şekillendiği ifade edildi.

2021 yılında yürürlüğe konulan "Ulusal Yapay Zeka Stratejisi (2021-2025)" kapsamında önemli kazanımlar elde edildiği belirtilen genelgede, yapay zekanın küresel ekonomiyi, kamu hizmetlerini, üretim modellerini ve toplumsal yapıları yeniden şekillendirdiği yeni dönemde Türkiye'nin vizyonunu güncelleyecek yeni bir eylem planına ihtiyaç duyulduğu kaydedildi.

YAPAY ZEKA FARKINDALIĞI VE NİTELİKLİ İNSAN KAYNAĞI ARTIRILACAK

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda kamu, özel sektör, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarının iş birliğiyle hazırlanan "Türkiye Yapay Zeka Eylem Planı (2026-2030)"nın; insan odaklılık, güvenilirlik, etik sorumluluk, dijital egemenlik ve sürdürülebilir kalkınma ilkeleri doğrultusunda tüm paydaşların eşgüdüm içinde hareket etmesini öngördüğü bildirildi.

Eylem Planı ile yapay zeka farkındalığının artırılması, nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesi, veri ve hesaplama altyapılarının güçlendirilmesi, kamu ve özel sektörde yapay zeka uygulamalarının yaygınlaştırılması ile uluslararası düzeyde rekabetçi ve güvenilir bir yapay zeka ekosisteminin oluşturulması hedefleniyor.

"FARK ET, İSTİFADE ET, ÜRET VE YÖNET"

Genelgede, Eylem Planı'nın "Fark Et, İstifade Et, Üret ve Yönet" temel ilkeleri üzerine inşa edildiği belirtilerek, Türkiye'nin yapay zeka alanında geliştiren, üreten, ihraç eden ve güvenilir şekilde yöneten bir ülke haline gelmesine katkı sağlanmasının amaçlandığı ifade edildi.

Türkiye Yapay Zeka Eylem Planı'nın Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde yayımlanacağı belirtilirken, tüm kamu kurum ve kuruluşlarından plan kapsamındaki görev ve sorumluluklarını hassasiyetle yerine getirmeleri ve uygulama sürecinde ihtiyaç duyulacak her türlü destek ve yardımı sağlamaları istendi.

Kaynak: ANKA

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