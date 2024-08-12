Türkiye Yazarlar Birliği Derneği Kurucu Başkanı Mehmet Doğan'ın Son Yolculuğu
ANKARA'da Türkiye Yazarlar Birliği Derneği Kurucu Başkanı Mehmet Doğan, son yolculuğuna uğurlandı. Doğan'ın cenaze törenine çok sayıda yazar ve sanatçı katıldı. Türk edebiyatına önemli katkılar sağlayan Doğan, sevenleri tarafından son kez dualarla anıldı.
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12.08.2024 19:46:20. #1.12#
SON DAKİKA: Türkiye Yazarlar Birliği Derneği Kurucu Başkanı Mehmet Doğan'ın Son Yolculuğu - Son Dakika
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