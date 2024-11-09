Türkiye'yi Güçlü ve Bağımsız Kılma Vurgusu - Son Dakika
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Türkiye'yi Güçlü ve Bağımsız Kılma Vurgusu

Türkiye\'yi Güçlü ve Bağımsız Kılma Vurgusu

Erkan Kandemir, Türkiye'nin geçmişteki zorlu günlerden bugünlere geldiğini vurguladı.

09.11.2024 21:46
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, zengin, güçlü, kendi ayakları üzerinde duran, sözü olan, iddiası olan, milletinin değerleriyle yönetilen bir Türkiye inşa ettiklerini söyledi.

Kandemir, Çubuk Spor Salonu'nda gerçekleştirilen AK Parti Çubuk 8. Olağan İlçe Kongresi'nde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin kabus gibi günlerden bugünlere geldiğini belirtti.

Kurulur kurulmaz partilerine kapatma davası açılmasının ardında, kurucular kurulunun arasında başörtülü hanımefendiler olması yattığını anlatan Kandemir, şunları kaydetti:

"Türkiye, o günlerde vesayetin bir karabasan gibi üzerimize çullandığı, insanların kendilerini özgür ve rahat hissetmedikleri, namaz kılanların tedirgin olduğu, başörtülülerin üniversiteye giremedikleri, bırakın mahkemelerde kendi başörtüleriyle avukatlık yapmayı, savcı olmayı, imam hatiplilerin polis olamadığı, üniversitelere giremedikleri kabus gibi günlerdi. İşte o günlerden bu günlere hep beraber büyük bir mücadeleyle ülkemizi taşıdık. Zengin, güçlü, kendi ayakları üzerinde duran, sözü olan, iddiası olan, en önemlisi milletinin değerleriyle yönetilen bir Türkiye inşa ettik."

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan da "Malumunuz, Ankara Büyükşehir Belediyesinin milyarlarca lirayı nasıl konserlere ayırdığı bir bir, her gün ortaya çıkıyor. Ne yazık ki halkın ihtiyaçlarında kullanılması gereken paralar, birkaç sanatçıya ve onların kendi paravan şirketlerine çarçur ediliyor." diye konuştu.

AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız ve Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş da konuşma yaptı.

Tek listeyle kongreye katılan Ahmet Kılıç, AK Parti Çubuk İlçe Başkanlığına yeniden seçildi.

Kaynak: AA

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