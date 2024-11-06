Türkiye-Yunanistan İkili Güvenlik Toplantısı

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TÜRKİYE ile Yunanistan heyetleri, 'Güven Artırıcı Önlemler 2024 Yılı Uygulama Planı' kapsamında İstanbul'da bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Yunanistan Savunma Bakanlığı'ndan bir heyetin, Türkiye ile Yunanistan arasındaki 'Güven Artırıcı Önlemler 2024 Yılı Uygulama Planı' kapsamında, 5-7 Kasım tarihleri arasında İstanbul'a ziyaret gerçekleştirdiği belirtildi.

'TOPLANTI OLUMLU BİR HAVADA GERÇEKLEŞTİ'

Ziyaret kapsamındaki Güven Artırıcı Önlemler Toplantısı'nın Milli Savunma Üniversitesi yerleşkesindeki Çok Uluslu Müşterek Harp Merkezi'nde yapıldığı ifade edilerek, "Türk ve Yunan heyetleri arasında Güven Arttırıcı Önlemler Toplantısı'nın yeni turu 6 Kasım 2024 tarihinde İstanbul'da Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığı'nın ev sahipliğinde düzenlenmiştir. Her iki heyet de büyükelçiler ve yüksek rütbeli askerler ile sivil yetkililerden oluşmuştur. Toplantıda her iki taraf, 2024 yılı için belirlenen faaliyetlerin icrası ve 2025 yılı için mutabık kalınan faaliyetlerin hayata geçirilmesi ve uygulanması konusunda anlaşmaya varmıştır. Söz konusu toplantı olumlu bir havada gerçekleşmiştir. Bir sonraki toplantı Yunanistan'ın ev sahipliğinde düzenlenecektir" denildi.