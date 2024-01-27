Türkiye-Yunanistan mübadelesi Samsun\'da anıldı

Lozan Barış Antlaşması'na ek olarak 1923'te imzalanan Türkiye- Yunanistan nüfus mübadelesi sözleşmesinin ardından göç yolunda hayatını kaybeden mübadiller, Samsun'da denize bırakılan karanfillerle anıldı.

Balkan Göçmenleri İktisadi Araştırma ve Sosyal Yardımlaşma Vakfı (BİSAV) tarafından mübadelenin 101. yılı dolayısıyla Kurtuluş Yolu'nda bulunan Tütün İskelesi'nde program düzenlendi.

Tokat, Amasya ve Sinop'tan gelen mübadillerin katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

BİSAV Başkanı Yüksel Özkale, burada yaptığı konuşmada, 1923'te Lozan'da yapılan antlaşmadan sonra gemiyle gelinen Tütün İskelesi'nde 101 yıl sonra program yapmanın nasip olduğunu söyledi.

Özkale, "Türkiye-Yunanistan arasında yapılan antlaşmada 'mübadil' diye tanımlanan bizler, Selanik'ten parça parça 'Gülcemal' ve " Sakarya' vapuruyla Anadolu'ya geldik. Anadolu'dan da Rumlar Selanik'e gitti. Karşılıklı mübadele esnasında yolda vefat edenler oldu. Bu yolda vefat eden büyüklerimizi ve burada başlayan yeni bir hayatı, yeni bir Anadolu sevdasının başlangıcını 101. yılında anmak istedik." dedi.

Mübadiller, atalarını anmak amacıyla Karadeniz'e karanfil bıraktıktan sonra "Vardar Ovası" türküsünü söyledi.