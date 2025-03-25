Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nde OECD Birinciliği - Son Dakika
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Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nde OECD Birinciliği

Bakan Tekin, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile TIMSS'te OECD birincisi olduklarını duyurdu.

25.03.2025 20:46
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ni hayata geçirdik. TIMSS skorlarında, OECD birincisi olduk, 2024 Aralık ayında. Bizim içeridekiler eleştiriyorlar, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ni. OECD'nin PISA ve TIMSS Direktörü, bizim Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ni övüyor. Dünyada bazı ülkeler, 'Bize Yüzyılı Maarif Modelini satın' diye talepte bulunuyor." dedi.

Tekin, AK Parti Bursa İl Başkanlığı'nı ziyaretinden sonra yaptığı konuşmada, Milli Eğitim Bakanlığının da eğitim öğretim politikalarında gerekli radikal değişiklikleri yapmak zorunda olduğunu söyledi.

Müsteşarlık görevindeyken "proje okulu" kavramını ortaya koyduğunu anlatan Tekin, "Bu radikal adımları atmasaydık mesleki ve teknik eğitimde şu anda hala debelenip duruyor olacaktık, aynı yerlerde." diye konuştu.

Tekin, toplumsal hayatta yaşanan değişikliklerin eğitim öğretim alanına yansıtılmadığında mesafe alınamayacağına dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Ben, kendi adıma bunları hayata geçirmeye çalışıyorum. Bütün bunları yaparken bizim bir sabitimiz olması lazım. Bizim sabitimiz ne? Toplumsal yapımız muhafazakar, değerlerine bağlı, milli ve manevi değerlerine bağlı bir yapıyız. Bu işleri yaparken toplumsal değerlerimizi çocuklara öğretmek konusunda da hassas davranmalıyız. Bütün bu adımlarımızı atarken bu iki parametreden hareket ettik. Dünyayı yakalayacağız, eğitim öğretimde dünyada ne tür radikal dönüşümler yapıldıysa onları yapacağız. Milli ve manevi değerlerimize bağlı bir toplum, birey yetiştireceğiz ve buradan bir toplum inşa etmiş olacağız."

"Biz şu anda bu radikal adımları atıyoruz"

Radikal değişimleri yaparken çok fazla eleştiriye de maruz kaldıklarını dile getiren Tekin, şöyle devam etti:

"Çünkü çok şeyi değiştirdik. 'Ben değişikliklerden korktum, tırstım. Bu kadar çok şey yapmayalım.' deseydim bu değişimlerin hiçbirini yapamazdık. Yapamadığımız zaman ne olacaktı? Yapamadığımız zaman da ülke kaybedecek, eğitim sistemimiz kaybedecek, rekabetçi olmayacağız. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ni hayata geçirdik. TIMSS skorlarında, OECD birincisi olduk, 2024 Aralık ayında. Bizim içeridekiler eleştiriyorlar, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ni. OECD'nin PISA ve TIMSS Direktörü, bizim programlarımızı övüyor. Dünyada bazı ülkeler, 'Bize Yüzyılı Maarif Modeli'ni satın' diye talepte bulunuyor. Radikal dönüşümü yapmazsanız çok hızlı değişen dünya koşullarında ilkel bir pozisyonda kalırsınız. Sizi kimsenin ciddiye almadığı, sizin dünyadaki gelişmelere adapte olamadığınız bir eğitim öğretim sistemi kurarsanız. Hem çocuklarınız dünyanın rekabetçi koşullarında rekabet edemezler hem de bu anlamda sabitesi olmayan bir nesil yetiştirmiş olursunuz. Biz şu anda bu radikal adımları atıyoruz."

Tekin, Türkiye'nin çocuklarının dünyada her ortamda her ülkenin çocuğuyla rekabet edebileceği bir eğitim öğretim sistemi hedeflediklerini de sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nde OECD Birinciliği - Son Dakika

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