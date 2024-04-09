Türkiye Yüzyılı sergisi Londra Yunus Emre Enstitüsü'nde açıldı - Son Dakika
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Türkiye Yüzyılı sergisi Londra Yunus Emre Enstitüsü'nde açıldı

Türkiye'nin tarihi ve doğal güzelliklerini gösteren 40 fotoğrafın yer aldığı 'Türkiye Yüzyılı' sergisi, Londra Yunus Emre Enstitüsü'nde açıldı. Serginin açılışına Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Osman Koray Ertaş, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan Yardımcısı Çağatay Özdemir ve Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Mehmet Karakuş katıldı. Sergi, Ege sahilleri, antik kentler, tarihi yapılar ve manzaraların yer aldığı 40 kareden oluşuyor.

09.04.2024 03:01  Güncelleme: 03:02
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Türkiye'nin tarihi ve doğal güzelliklerini gösteren 40 fotoğrafın yer aldığı "Türkiye Yüzyılı" sergisi, Londra Yunus Emre Enstitüsü'nde açıldı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca hazırlanan serginin açılışına, Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Osman Koray Ertaş, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan Yardımcısı Çağatay Özdemir ve Londra Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Mehmet Karakuş ile çok sayıda davetli katıldı.

Ege sahilleri, antik kentler, tarihi yapılar ve manzaraların yer aldığı 40 kareden oluşan sergiyi gezen Ertaş, fotoğraflarla ilgili bilgi aldı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının girişimleriyle, Londra sokaklarında Ramazan Bayramı tebriği de yapıldı.

"Türkiye'den Birleşik Krallık'a ramazanın güzelliği ve ortak mirası kutluyoruz" yazılı dijital ekranlı kamyonet, önce serginin açıldığı Londra Yunus Emre Enstitüsü, ardından da "Türkiye" temalı toplu iftar programının düzenlendiği Trafalgar Meydanı çevresinde dolaştı.

Dijital ekrandaki bayram tebriğinin arka planında, geleneksel Türk süsleme sanatlarından örnekler yer aldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Türkiye Yüzyılı sergisi Londra Yunus Emre Enstitüsü'nde açıldı - Son Dakika

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