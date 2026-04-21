Türkiye-Zambiya İşbirliği Gelişiyor
21.04.2026 21:26
Türkiye ve Zambiya arasında KEK toplantısı yapıldı, ticari ve sosyal anlaşmalar imzalandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliğinde Türkiye ile Zambiya arasında Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) II. Dönem Toplantısı gerçekleştirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, KEK II. Dönem Toplantısı'nda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Zambiya Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Mulambo Haimbe ile iki ülkenin ekonomik, ticari ve sosyal işbirliklerinin geliştirilmesine yönelik anlaşmalara imza attı.

Toplantıda konuşan Bakan Işıkhan, Türkiye'nin Afrika kıtasına verdiği önemin göstergesi olarak 2003'te Afrika Stratejisi'nin hayata geçirildiğini hatırlattı.

Kıta ile ilişkilerin karşılıklı saygı, eşit ortaklık ve kazan-kazan anlayışı temelinde geliştiğini dile getiren Işıkhan, "Bu stratejik vizyon sayesinde Türkiye, Afrika'daki ekonomik ve sosyal koşulların iyileştirilmesine katkı sağlarken kıta ülkeleriyle siyasi, ekonomik ve beşeri işbirliğini önemli ölçüde ilerletmiştir." ifadelerini kullandı.

Işıkhan, şöyle devam etti:

"Günümüzde Afrika'nın 44 ülkesinde büyükelçiliğimiz, Türkiye'de ise 38 Afrika ülkesinin büyükelçiliği bulunmaktadır. 2003 yılında 5,4 milyar dolar seviyesinde olan Türkiye-Afrika ticaret hacmi, 2025 itibarıyla yaklaşık 40 milyar dolara ulaşmıştır. Afrika'daki doğrudan yatırımlarımızın piyasa değeri 15 milyar dolara ulaşmış, Türk müteahhitleri de kıta genelinde iki binden fazla projeye imza atarak yaklaşık 100 milyar dolarlık bir iş hacmi gerçekleştirmiştir."

"Zambiya ile kalkınma ve eğitim işbirliğimiz de giderek güçlenmektedir"

Bakan Işıkhan, Türkiye ile Zambiya arasındaki ticaret hacminin 2025'te 32 milyon dolar olarak gerçekleştiğini belirterek, "Ülkelerimiz arasındaki ticaret potansiyeli, kuşkusuz bundan çok daha fazlasıdır. Bu çerçevede, düzenli olarak gerçekleştirilecek KEK toplantılarının, iş forumlarının, ticaret heyetlerinin, karşılıklı fuarlara katılımların ticaret hacmimizi çok daha yukarı taşıyacağına inanıyorum. Türk firmalarının Zambiya'daki yatırımlarının piyasa değeri 70 milyon dolara ulaşmış olup yaklaşık 4 bin Zambiya vatandaşına istihdam sağlamaktadır." açıklamasında bulundu.

Zambiya ile ilişkilerinin hukuki altyapısını da güçlendirmeye devam ettiklerini vurgulayan Işıkhan, şunları kaydetti:

"Türkiye ile Zambiya arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması (YKTK) Anlaşması yürürlüktedir. Bugün de Sayın Bakan ile çok önemli bir adım olan 'Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi Anlaşması'nı imzalayacağız. Bu anlaşmaların, karşılıklı yatırımlara ivme kazandıracağına hiç şüphem yok. Zambiya ile kalkınma ve eğitim işbirliğimiz de giderek güçlenmektedir. TİKA'mız, Türkiye burslarımız ve geçtiğimiz yıl faaliyete geçen Lusaka Uluslararası Maarif Okullarımız aracılığıyla Zambiyalı dostlarımızın Türkiye ile gönül bağlarını güçlendirici çalışmalar yürütüyoruz."

Toplantı ile ortak fayda temelinde, birçok alanda iki ülkenin işbirliğini değerlendirilip önümüzdeki döneme ilişkin somut adımları belirlediklerini ifade eden Işıkhan, Türkiye olarak alınan kararları titizlikle takip edeceklerini ve süratle hayata geçireceklerini vurguladı.

Toplantının ardından iki ülke arasındaki ticareti daha da güçlendirmesi hedeflenen Türkiye-Zambiya Karma Ekonomik Komisyonu Toplantı Tutanakları ve Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi Anlaşmaları imzalandı.

Kaynak: AA

