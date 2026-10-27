Türkkan, PTT engeliyle kesilen Bulgaristan aylıkları için 8 soruluk önerge verdi - Son Dakika
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Türkkan, PTT engeliyle kesilen Bulgaristan aylıkları için 8 soruluk önerge verdi

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Türkkan, PTT engeliyle kesilen Bulgaristan aylıkları için 8 soruluk önerge verdi
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İYİ Partili Türkkan, PTT üzerinden Bulgaristan'a gönderilemeyen beyannameler nedeniyle kesilen emekli aylıkları için Fidan'ın cevaplaması talebiyle 8 soruluk önerge verdi. Türkkan, kesilen aylıkların yeniden bağlanmasını ve birikmiş ödemelerin yapılmasını istedi.

(ANKARA) - İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, "Türkiye'de yaşayan ve Bulgaristan'dan emekli aylığı alan vatandaşlarımızın yaşadığı mağduriyeti TBMM gündemine taşıdım. Yıllarca çalışıp hak ettikleri emekli aylıklarını almak, vatandaşlarımız için bir mücadeleye dönüşmemeli" açıklamasını yaptı.

İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Bulgaristan'dan emekli aylığı alan vatandandaşların yaşadıkları mağduriyetleri Meclis gündemine taşıdığını belirtti. Türkkan, şunları kaydetti:

"Türkiye'de yaşayan ve Bulgaristan'dan emekli aylığı alan vatandaşlarımızın yaşadığı mağduriyeti TBMM gündemine taşıdım. PTT üzerinden Bulgaristan'a gönderilemeyen yaşam beyannameleri nedeniyle emekli aylıkları kesilen vatandaşlarımızın sorunlarının çözülmesi, kesilen aylıkların yeniden bağlanması ve birikmiş ödemelerin yapılması için Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın cevaplaması talebiyle 8 soruluk bir önerge verdim. Yıllarca çalışıp hak ettikleri emekli aylıklarını almak, vatandaşlarımız için bir mücadeleye dönüşmemeli! Konunun takipçisi olacağım."

Kaynak: ANKA
BulgaristanPolitikaGüncelPTTSon Dakika

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