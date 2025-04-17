Türklere Yönelik Ermeni Mezalimi Paneli Düzenlendi

Türk Tarih Kurumu (TTK), "20. Yüzyılda Güney Kafkasya ve Anadolu'da Türklere Yönelik Ermeni Mezalimi" paneli düzenledi.

Azerbaycan Büyükelçiliği işbirliğiyle, TTK Sıhhiye yerleşkesinde gerçekleştirilen panel, İstiklal Marşı ve Azerbaycan Milli Marşı'nın okunmasıyla başladı.

"Türklere Yönelik Ermeni Mezalimi" panelinin açılışında konuşan TTK Başkanı Prof. Dr. Yüksel Özgen, 20. yüzyılın başlarında başta Taşnak ve Hınçak Örgütü olmak üzere Ermeni çetelerin, silahlı eylemlerini sadece Osmanlı askerlerine değil, sivillere de yönelttiğini hatırlattı.

Kazım Karabekir Paşa'nın raporları ve hatıraları ile birçok resmi belgede Kars, Erzurum, Van, Bitlis, Iğdır ve çevresinde Türk halkına yapılan mezalimin tüm ayrıntılarıyla yer aldığını belirten Özgen, "Azerbaycan coğrafyasında ve Kafkasya'da Azerbaycanlı kardeşlerimize Ermeniler tarafından reva görülen zulümler, Revan gibi kadim Azerbaycan şehirlerinin boşaltılarak Türksüzleştirilmesi ve suni bir Ermeni yurdu olarak ilan edilmesi bu sürecin dramatik bir parçasını oluşturmaktadır." dedi.

Özgen, Ermenilerin saldırgan politikalarının temelinde "büyük Ermenistan" idealine ulaşma hedefi olduğuna işaret ederek, sürgün ya da katliam yoluyla Müslüman Türk nüfusunun yoğun olduğu bölgelerin demografik yapısının değiştirilmeye çalışıldığını vurguladı.

Osmanlı arşivlerinde o döneme ait belgelerin, süreci açıkça ortaya koyduğunu dile getiren Özgen, şunları kaydetti:

"Doğu Anadolu şehirlerimizde ve Azerbaycan kentlerindeki tarih müzelerinde sergilenen bazı belgeler ve eşyalar da adeta bu dönemin sessiz tanıkları olarak elimizdedir. Durum böyleyken, günümüzde muhtelif çıkar grupları ya da tarihi tahrif edenler tarafından tarihsel gerçekliğin tam zıttı bir anlatının uluslararası alanda dolaşıma sokulduğunu hepimiz ibretle izliyoruz. Bu meselelerde Türkiye ve Azerbaycan'ın tarihsel haklılığını teslim etmek şöyle dursun, ülkemiz aleyhinde yoğun bir kara propaganda projesi sürdürüldüğünün de hep beraber şahidiyiz. Kurumumuzun ve Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün binamızın girişinde de yer alan veciz sözünde ifade ettiği gibi, tarihi yazanlar, tarih yapanlara sadık kalmadığında, değişmeyen hakikatin insanlığı şaşırtacak bir hal aldığını canlı olarak hep birlikte izliyoruz."

"Kavgaların neden başladığını anlatmamız gerekiyor"

Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Reşad Memmedov da "Ermeniler, başka devletlerin, Batı'nın, emperyalizmin Osmanlı'ya karşı kullandığı bir millete çevrildi. Yüzyıllardır yaşadıkları devlete karşı ihanete çağrıldılar." dedi.

Kafkasya'da barışın sağlanması ve Türk-Ermeni ilişkilerinin normalleşmesi için çalışmalar yapıldığını anımsatan Memmedov, bölgede uzun vadede barışa ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Sorunun tarihi kökleri olduğunu belirten Memmedov, "Bizim Ermenistan'da yaşayan yeni nesle biraz yardımcı olmamız gerekiyor. Bu kavgaların neden başladığını onlara anlatmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Memmedov, Ermenistan toplumunu büyük bir barışa hazırlamak gerektiğine işaret ederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Kendi işledikleri suçları görecekler. Orta Asya'da ne kadar Türk kırdıklarını bilecekler. Azerbaycan'da ne kadar Türk'ün kanını akıttıklarını bilecekler. Osmanlı'da ne kadar köy yakıp sivil insanları, yaşlı, çocuk ve kadın öldürdüklerini bilecekler. Bizim, onları bağışladığımızı anlayacaklar. Tarih deyip geçmişe bırakacağız ve 'oldu geçti' diyeceğiz, yeni sayfa açacağız, bu dünyanın taleplerine, onların olduğu duruma ve bizim gücümüze uygun olarak onların da savunmasını teşkil edeceğiz ve Kafkasya bölgesine barış getirip bu kurallarla yaşamaya davet edeceğiz."

"En büyük eksik yeni kuşaklara tarihin anlatılmaması"

Panel yöneticisi Siyaset Bilimci Prof. Dr. Hikmet Özdemir ise tarih eğitimi açısından en büyük eksikliğin, yeni kuşaklara tarihin anlatılamaması olduğunu vurguladı.

Ermeni meselesinin yeni kuşaklara ders kitaplarında anlatılması gerektiğini ifade eden Özdemir, tarihçilerin bunu düşünmesi gerektiğini söyledi.

Panelde, Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu Dekanı Prof. Dr. İbrahim Ethem Atnur, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Toğrul İsmayıl, Yıldız Teknik Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mehmet Akif Okur ve Bayburt Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ramin Sadık da konuşmacı olarak yer aldı.