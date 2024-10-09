Türklerin Lübnan Tahliyesi Başladı

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(ANKARA) - Türkiye'nin Beyrut Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada, İsrail'in Lübnan'a saldırıları dolayısıyla Lübnan'dan ayrılmak isteyen Türk vatandaşlarının tahliyesine ilişkin," "Lübnan'dan ayrılmak isteyen vatandaşlarımızın denizyoluyla tahliyelerine başlanmıştır. Aynı zamanda, havayoluyla ülkemize intikal etmek isteyen vatandaşlarımız için Beyrut- İstanbul Havalimanı ve/veya Beyrut-Çukurova Havalimanı güzergahlarında, ücreti mukabil, sınırlı sayıda uçak seferi düzenlenmesi için hazırlık yapılmaktadır" denildi.

Türkiye'nin Beyrut Büyükelçiliği'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada kaydedildi:

"Lübnan'dan ayrılmak isteyen vatandaşlarımızın denizyoluyla tahliyelerine başlanmıştır. Aynı zamanda, havayoluyla ülkemize intikal etmek isteyen vatandaşlarımız için Beyrut-İstanbul Havalimanı ve/veya Beyrut-Çukurova Havalimanı güzergahlarında, ücreti mukabil, sınırlı sayıda uçak seferi düzenlenmesi için hazırlık yapılmaktadır.

Ülkemize havayoluyla intikal etmek isteyen vatandaşlarımızın ön kayıt başvurularını, 24 saat görev yapan Konsolosluk Çağrı Merkezimiz (903122922929) aracılığıyla yapmaları mümkündür. Uçuşların ne zaman ve hangi güzergahta yapılacağı gibi detaylar, kayıt yaptıran vatandaşlarımızla bilahare paylaşılacaktır."

Öte yandan, üst düzey bir Dışişleri Bakanlığı yetkilisinden alınan bilgiye göre, Beyrut'tan yolcuları alan geminin 3-4 saat içinde yola çıkabileceği tahmin ediliyor. Yaklaşık 1900 kişinin bugün iki gemiyle Türkiye'ye yola çıkacağı bilgisini paylaşan yetkili, deniz yoluyla tahliyenin yaklaşık 12 saat sürebileceğini kaydetti.

Hava yoluyla tahliye için ön başvuru toplanacak

Ayrıca hava yoluyla tahliye için ön başvuru toplanacağını belirten bir Bakanlık yetkilisi, belli bir ücret karşılığı bu uçuşlara katılmak isteyen yeterli sayıda başvuru olması durumunda tarih, güzergah ve uçak sayısının belirleneceğini bildirdi. Yetkili, burada amacın deniz yolu ile tahliyeye bir alternatif sunmak olduğunu kaydetti.