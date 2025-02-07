Türkmen Büyükelçi Kırşehir'de Ziyaret Gerçekleştirdi

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Türkmenistan'ın Ankara Büyükelçisi Mekan İşanguliyev, Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek'i ziyaret etti.

Fotoğraf sergisi ve konferansa katılmak üzere kente gelen İşanguliyev, Kırşehir Valiliği'nde Demiryürek tarafından karşılandı.

Valilik şeref defterini imzalayan İşanguliyev, daha sonra Demiryürek ile makamında görüştü.

Ardından Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Ahi Evran Kongre Kültür Merkezi'nde geçmişten bugüne Türkmenistan'daki gelişmeleri ve kültürü anlatan fotoğraf sergisinin açılışına katılan İşanguliyev, Vali Demiryürek ve KAEÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil ile sergideki fotoğrafları inceledi.

Kültür merkezinde düzenlenen "Türkmenistan'ın Daimi Tarafsızlığının 30. Yıldönümü" konferansında konuşan Demiryürek, Türkiye'nin Türkmenistan'ı ilk tanıyan ve Aşkabat'ta ilk büyükelçilik açan ülke olduğunu hatırlattı.

Demiryürek, ?Türkmenistan'ın bağımsızlığını kazanmasının Orta Asya, Hazar Havzası hatta Kafkasya'daki coğrafi, siyasi ve jeopolitik yapının yeniden şekillenmesinde büyük rol oynadığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Türkmenistan, bağımsızlık sonrası devlet kimliğini ve ulusal bütünlüğünü sağlayabilmek ve koruyabilmek için daimi tarafsızlık siyasetini bir dış politika unsuru olarak benimsemiştir. Özellikle dış politikada daimi tarafsızlık çerçevesinde hareket etmeye özen gösteren Türkmenistan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda oybirliğiyle alınan kararla 'Daimi Tarafsız Ülke' statüsünü kazanmıştır. ?Türkmenistan, 30 yıl önce benimsediği daimi tarafsızlık politikasıyla dünya sahnesine örnek bir duruş sergilemiştir. Bu statü, Türkmenistan'ın uluslararası diplomasideki saygınlığını pekiştirmiş, bölgesel çatışmalar karşısında bir istikrar adası olarak öne çıkmasını sağlamıştır."

Büyükelçi İşanguliyev ise Türkmenistan'ın kalıcı tarafsızlık politikasıyla uluslararası diplomaside benzersiz ve başarılı bir model olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"On yıllardır Türkmenistan, tarafsızlığın çatışmaları önlemek, önleyici diplomasi geliştirmek ve devletler arasındaki güveni güçlendirmek için güçlü bir araç olabileceğini göstermektedir. Ülkemiz hem bölgesel hem de küresel düzeyde barış, istikrar ve güvenliğin sağlanmasına yönelik güvenilir bir ortak olarak kendini kanıtlamıştır. Ülkemiz BM'nin küresel barış ve güvenliği güçlendirme çabalarına, siyasi-diplomatik, ekonomik ve kültürel-insani alanlarda etkili iş birliği geliştirme çalışmalarına aktif olarak katılmaktadır. "

Rektör Karahocagil ise üniversite olarak Türkmenistan'daki üniversitelerle ikili işbirlikler yapabileceklerini, 2024 yılı itibarıyla KAEÜ'deki 295 öğrencinin Türkmenistanlı olduğunu söyledi.