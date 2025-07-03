Türkmenlerden Altunköprü Protestosu

Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Muhammed Seman Ağa, Türkmenlerin Kerkük'e bağlı Altunköprü Nahiyesi'nde Belediye ve diğer kurumlardaki atamalarda temsil edilmemesi sorununa karşı Başbakanlığın çözümünü beklediklerini söyledi.

Ağa, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Altunköprü'deki belediye ve diğer resmi kurumlardaki bürokrasi atamalarında Türkmenlerin dışlandığını ve bunun kabul edilemez olduğunu söyledi.

Türkmenlerin bu adaletsizliğe karşı protesto gösterilerine devam ettiğini??????? kaydeden Ağa, gerek belediye gerek diğer kurumlardaki atamalarda Türkmenler'e yönelik haksızlıkların giderilmesi için Irak Başbakanlık Genel Sekreteri Muhammed Ali ile konuyu görüştüğünü, yapılan haksızlıkların ve sorunların giderilmesi için kendilerinden (Türkmen göstericilerden) birkaç saat süre istendiğini söyledi.

ITC Başkanı Ağa, Irak hükümetinin sözünü tutması halinde Altunköprü'deki gösterilere son verileceğini sözlerine ekledi.

Kerkük'e bağlı Türkmenlerin yoğunlukta yaşadığı Altunköprü nahiyesi Belediye Başkanlığında yapılan değişiklikte Türkmenlere yer verilmemesi yöre halkının tepkisini çekmişti. Yaşananlar üzerine Türkmen vatandaşlar nahiyede gösteri çadırı kurmuştu.