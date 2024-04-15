Türkoğlu'daki afetzede öğrenciler, deprem farkındalığı için yabancı akranlarını ağırlayacak - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Türkoğlu'daki afetzede öğrenciler, deprem farkındalığı için yabancı akranlarını ağırlayacak

Türkoğlu\'daki afetzede öğrenciler, deprem farkındalığı için yabancı akranlarını ağırlayacak

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesindeki depremzedeler, Avrupa Birliği destekli 'Yok oluştan yeniden doğuş: Anka kuşları' projesiyle deprem konusunda farkındalık oluşturmak için yabancı akranlarını kentte ağırlayacak. Proje kapsamında İtalya, Kuzey Makedonya ve Finlandiya'dan gelen öğrencilere depremde yaşananlar anlatılacak, konteyner kent okulları ziyaret edilecek ve müzikal gösteriler yapılacak. Projeyle amaçlanan, deprem konusunda farkındalık oluşturmak ve gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamaktır.

15.04.2024 13:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesindeki afetzede öğrenciler, Avrupa Birliği destekli "Yok oluştan yeniden doğuş: Anka kuşları" projesiyle deprem konusunda farkındalık oluşturmak için yabancı akranlarını kentte ağırlayacak.

6 Şubat 2023'teki depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesindeki Yedi Güzel Adam Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından deprem anı ve sonrasında yaşanan zorluklara ve yapılacaklara ilişkin ERASMUS+KA210 SCH programı kapsamında "Yok oluştan yeniden doğuş: Anka kuşları" projesi hayata geçirildi.

Proje kapsamında İtalya, Kuzey Makedonya ve Finlandiya'dan mayısta Kahramanmaraş'a gelecek öğrencilere 6 Şubat depremlerinde yaşananlar, alınabilecek tedbirler anlatılacak, çeşitli sunumlar gerçekleştirilecek.

Depremde hayatını kaybedenler adına fidan dikecek öğrenciler, konteyner kent okullarını ziyaret edecek ve bu okulları renklendirecek etkinliklere katılacak.

Yabancı öğrencilerin, konteyner kentlerde çeşitli sunumların yanı sıra müzikal gösteriler yapması planlanıyor.

İtalya, Kuzey Makedonya ve Finlandiya'nın ortak olduğu projeyle özellikle deprem konusunda farkındalık oluşturulması hedefleniyor.

Okul müdürü Muharrem Okumuş, AA muhabirine, öğrencilerin sosyal, kültürel ve sportif çeşitli projelerle çift kanatlı eğitimi en aktif şekilde uygulamaya gayret ettiklerini söyledi.

Okullarının ilçe, il, bölge ve Türkiye şampiyonlukları elde ettiğini anlatan Okumuş, son olarak Türkiye'de kabul gören 8 projeden birini sunmanın sevincini yaşadıklarını aktardı.

Bu tür projelerde genellikle başvuru yapan kurumların projenin kabul edilebilirliğini artırmak için koordinatör ülke olarak AB ülkelerinden biriyle anlaştığını anlatan Okumuş, kendilerinin "Koordinatör ülke Türkiye olmalı" düşüncesiyle hareket ederek projenin kabul edilmesini başardıklarını dile getirdi.

"Amacımız deprem konusuna dikkati çekmek"

Proje ekibinden İngilizce öğretmeni Bahattin Özkara ise çıkış noktalarının depremden etkilenen öğrencilerinin yaşadıkları travmayı bir nebze olsun atlatmalarını sağlamak olduğunu söyledi.

Özkara, proje kapsamında uluslararası hareketlilik gerçekleştirileceğini hatırlatarak şunları kaydetti:

"Amacımız küresel anlamda depreme dikkati çekmek ve bu konuda insanlara bir farkındalık oluşturmak. Çünkü hala insanlarda bir uyanış olmadığını düşündük. Niyetimiz öğrencilerimize, çocuklarımıza bu konuda yaşamış oldukları sıkıntıları azaltmak ve küresel anlamda olsun bir nebze de olsa depreme dikkat çekmek. Niyetimiz bunu bir sonraki nesle aktarmak ve bu konuya gerçekten dikkat çekmek çünkü biz çok unutuyoruz. Deprem bittikten sonra maalesef unutma konusuna çok yatkınız. Asıl niyetimiz bu konuyu hiç unutturmamak ve gerekli tedbirlerin alınması."

"Ülkelerin katkısı büyük olacak"

İngilizce öğretmeni Özge Taştandamar da projenin öğrencilerin sosyal ve psikolojik olarak daha iyi bir ortama sahip olmalarını amaçladığını söyledi.

Bu bağlamda sosyal kurslar olacağını anlatan Taştandamar, özellikle Türkoğlu ilçesindeki bir konteyner okulda sosyal kurslar ve deprem sürecindeki akademik eksiklikleri tamamlamak için bazı derslere yönelik kurslar açacaklarını ifade etti.

Taştandamar, proje kapsamında birlikte çalışacakları okulların kendilerine olan katkılarının büyük olacağının altını çizerek, şunları kaydetti:

"Örneğin Finlandiya'daki okulumuz müzikal anlamda sanatsal içerikler üreten bir okul ve bu okulu biz öğrencilerimizin enstrüman öğrenmelerinde ya da sosyal olarak daha farklı ortamlar görmelerine katkı sağlayacağını düşünüyoruz. İtalya'dan Finlandiya'dan ve Kuzey Makedonya'dan gelen partner ülkemizin öğrencileri burada yaşanan felaketle aslında birazcık yüzleşmiş olacaklar. Onun dışında burada birtakım etkinliklerle öğrencilere, buradaki depremzede öğrencilere yardımcı olacaklar, biz de ülkemizin bazı güzelliklerini onlara tanıtmayı planlıyoruz."

Kaynak: AA

Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkoğlu'daki afetzede öğrenciler, deprem farkındalığı için yabancı akranlarını ağırlayacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Motosiklet sürücüsü, yaralanan kız arkadaşını bir an olsun yalnız bırakmadı
    04:23 Motosiklet sürücüsü, yaralanan kız arkadaşını bir an olsun yalnız bırakmadı

    Düzce'de ticari taksi, aynı istikamette giden motosiklete çarptı. Motosiklet sürücüsü, motosiklette yolcu konumunda bulunan yaralı kız arkadaşını ambulansa binerken bir an olsun yalnız bırakmadı. Kaza sonucunda 2 kişi yaralandı.

  • Düzce'de Ticari Taksi, Motosiklete Çarptı: Yaralı Kız Arkadaşını Yalnız Bırakmadı
    04:17 Düzce'de Ticari Taksi, Motosiklete Çarptı: Yaralı Kız Arkadaşını Yalnız Bırakmadı

    Düzce'de meydana gelen kaza sonucu ticari taksi ile motosiklet çarpıştı. Motosiklette yolcu olarak bulunan kız arkadaşı yaralanan sürücü, ambulansa binerken onu yalnız bırakmadı. Kaza sonrası yol trafiğe kapatılırken, inceleme başlatıldı.

  • Avustralya'da Kilise Saldırısı: En Az 4 Kişi Bıçaklandı
    03:34 Avustralya'da Kilise Saldırısı: En Az 4 Kişi Bıçaklandı

    Avustralya'nın Sydney kentinde bir kiliseye düzenlenen saldırıda piskopos dahil en az 4 kişi bıçaklandı. Polis, saldırganın gözaltına alındığını ve olayı bir 'terörist eylem' olarak değerlendirdiklerini açıkladı. Saldırının ardından kilisenin dışında toplanan yüzlerce kişi, saldırganın kendilerine verilmesini talep etti ve polisle çatıştı. İki polis yaralandı ve 20 polis aracı hasar gördü. Yaralıların hayati tehlikesi olmadığı bildirildi. Saldırının kişisel bir eylem olduğu belirtilirken, olaylar birbiriyle bağlantılı değil. Kilise saldırısının ardından güvenlik önlemleri alındı.

  • Şırnak'ın Uludere ilçesinde dereye düşen araçta 4 kişi hayatını kaybetti
    03:25 Şırnak'ın Uludere ilçesinde dereye düşen araçta 4 kişi hayatını kaybetti

    Uludere ilçesinde meydana gelen kazada, Ferhat Bilen'in kullandığı hafif ticari araç dereye düştü. İtfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılan Abdulkerim Babat, Melek Soylu, Haşim Babat ve Sevim Demircioğlu hayatını kaybetti. Sevim Demircioğlu ise tedavi altına alındı.

  • Threads Uygulaması Türkiye'de Kullanılamayacak
    03:09 Threads Uygulaması Türkiye'de Kullanılamayacak

    Dünyada milyonlarca kayıtlı kullanıcısı olan uygulamanın Türkiye'de 1 milyonun üzerinde kullanıcıya ulaştığı belirtildi. Rekabet Kurumu tarafından alınan karar sonrası uygulama kullanıcılarına veda mesajı yolladı. Threads 29 Nisan 2024 tarihinden itibaren Türkiye'de kullanılamayacak.


23:25 Selçuk Bayraktar’tan Hakkari fotosuna gelen provokatif yoruma alkış alan yanıt Selçuk Bayraktar'tan Hakkari fotosuna gelen provokatif yoruma alkış alan yanıt
23:19 İsrail’in misilleme saldırısı öncesi İran’dan tehdit: Saniyeler içinde karşılık veririz İsrail'in misilleme saldırısı öncesi İran'dan tehdit: Saniyeler içinde karşılık veririz
23:02 Okan Buruk’tan 4-0’lık maç sonrası çarpıcı Fenerbahçe sözleri Okan Buruk'tan 4-0'lık maç sonrası çarpıcı Fenerbahçe sözleri
22:21 ABD medyası: İsrail’in İran’a saldırısı her an başlayabilir ABD medyası: İsrail'in İran'a saldırısı her an başlayabilir
22:04 Gözler seçim sonrası ilk kabine toplantısında İşte masadaki konu başlıkları Gözler seçim sonrası ilk kabine toplantısında! İşte masadaki konu başlıkları
22:57 AK Parti MKYK üyesi Orhan Miroğlu’ndan Şebnem Bursalı’nın “Istakoz“ paylaşımına tepki AK Parti MKYK üyesi Orhan Miroğlu'ndan Şebnem Bursalı'nın "Istakoz" paylaşımına tepki
22:43 Mauro Icardi’den gol krallığı yarışındaki rakibi Edin Dzeko’ya gönderme Mauro Icardi'den gol krallığı yarışındaki rakibi Edin Dzeko'ya gönderme
22:37 Yine tarihe geçti Okan Buruk rekorlara doymuyor Yine tarihe geçti! Okan Buruk rekorlara doymuyor
22:07 Sen ne yaptın Ziyech Attığı golü görenler ’’Yok artık’’ diyor Sen ne yaptın Ziyech! Attığı golü görenler ''Yok artık'' diyor
21:51 Aslan ikinci yarıda açıldı Galatasaray, Alanyaspor’u deplasmanda 4-0 yendi Aslan ikinci yarıda açıldı! Galatasaray, Alanyaspor'u deplasmanda 4-0 yendi
21:48 ABD Başkanı Biden, Irak Başbakanı ile görüşürken saatiyle oynadı ABD Başkanı Biden, Irak Başbakanı ile görüşürken saatiyle oynadı
20:36 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Sani ile telefonda görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Sani ile telefonda görüştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.04.2024 05:06:38. #1.11#
SON DAKİKA: Türkoğlu'daki afetzede öğrenciler, deprem farkındalığı için yabancı akranlarını ağırlayacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement