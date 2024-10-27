TÜRKPA Özbekistan'daki Seçimleri Gözlemliyor

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Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) Seçim Gözlem Misyonu, Özbekistan'da düzenlenen genel seçimleri gözlemliyor.

TÜRKPA Seçim Gözlem Misyonu üyeleri, başkent Taşkent, Buhara ve Semerkant'taki seçim sandıklarında gözlemlerini sürdürüyor.

Aralarında AK Parti Bursa Milletvekili ve Türkiye-Özbekistan Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Osman Mesten ve AK Parti Elazığ Milletvekili Mahmut Rıdvan Nazırlı'nın da bulunduğu misyon üyeleri, Taşkent'teki seçim sandıklarını ziyaret ederek seçim sürecini gözlemledi.

Sandık yetkililerinden seçim ve oy kullanma süreci hakkında bilgi alan misyon üyeleri, ayrıca Özbek seçmenlerle sohbet etti.

Seçim gözlem çalışmalarına ilişkin basına açıklamalarda bulunan Mesten, sabahtan itibaren çok sayıda seçim sandığını ziyaret ettiklerini aktardı.

Mesten, seçime katılım ve ilginin yüksek olduğunu gözlemlediklerini dile getirdi.

Nazırlı ise 4 gündür Özbekistan'da saha çalışmalarını sürdürdüklerini ve bugün Taşkent, Buhara ve Semerkant'ta seçim sürecini gözlemlediklerini aktardı.

Toplam 5 siyasi partinin tamamını ziyaret edip programları hakkında bilgiler aldıklarını ifade eden Nazırlı, ayrıca Özbek Parlamentosu ve Merkez Seçim Komisyonunu da ziyaret ettiklerini ve faaliyetleri hakkında bilgi aldıklarını dile getirdi.

Özbekistan'daki gelen seçimleri izleyen Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) ve TÜRKPA seçim gözlem misyonları, yarın seçim gözlemlerine ilişkin basın toplantısı düzenleyecek.