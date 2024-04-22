TÜRKPATENT Başkanı: Türkiye patent ve marka başvurularında dünya sıralamasında yükseliyor

Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) Başkanı Muhammed Zeki Durak, "Patent başvuru sayısı olarak dünyada 12. sıradayız. Marka başvurusunda dünyada 4. sıradayız. Yakın zamanda bizim için çok büyük bir başarı oldu. Tasarım başvurularında, dünyada ilk defa geçtiğimiz sene Çin'in ardından 2. olduk." dedi.
İl Milli Eğitim Müdürlüğünce Gülay Kanatlı Ortaokulu'nda düzenlenen "Dünya Fikri Mülkiyet Günü" programında konuşan Durak, kurum olarak öğretmen ve öğrencilerin yaptıkları projelere öncelik verip destek olmaya çalıştıklarını söyledi.
Bir şirketin değerinin çok büyük kısmını, sahip olduğu markaları, faydalı modeli ve fikri mülkiyetinin oluşturduğunu kaydeden Durak, dünyada öne geçen firmaların en büyük değerlemelerine bakıldığında çok büyük kısmının şirketin sahip olduğu fiziki olmayan varlıklar olduğunu ifade etti.
Paten süreçlerinde Amerika Birleşik Devletleri ve birçok Batı ülkesinin çok ileri düzeylerde yer aldığını ve çok sayıda patentlerinin bulunduğunu dile getiren Durak, "Son zamanlarda patent süreçlerinde en büyük mesafe kateden ülke Çin oldu. Çin'in bu kadar ilerlemesinin en büyük nedeni de siz bir ürünle ilgili ihracat yaptığınız zaman bu ürünün korunmasını sağlamanız gerekiyor. Çin'in yıllık patent başvuru sayısı 1,5 milyon düzeyinde. Amerika Birleşik Devletleri'nin de şu anda 500 bin civarında. Bizim başvurumuz 9 bin civarında. Bizim ülke olarak, yerel ofise yıllık ortalama 9 bin patent başvuru sürecimiz var." diye konuştu.
Türkiye'nin bu konuda ciddi mesafeler katettiğini vurgulayan Durak, "Patent başvuru sayısı olarak dünyada 12. sıradayız. Marka başvurusunda dünyada 4. sıradayız. Yakın zamanda bizim için çok büyük bir başarı oldu. Tasarım başvurularında, dünyada ilk defa geçtiğimiz sene Çin'in ardından sonra 2. olduk. Burada Milli Eğitim Bakanlığının çok büyük bir katkısı söz konusu. Bakanlığımızın okullarda o dönem başlatmış olduğu programlar olsun hem hocalarımızın hem de öğrencilerimizin yaptıkları başvurular olsun ciddi bir sayıya ulaştık ve bu da farkındalığı arttırma konusunda bizim için çok önemli bir gösterge oldu." değerlendirmesinde bulundu.
Patent, marka, tasarım ve faydalı model başvurularını mümkün olduğu kadar kolaylaştırmaya çalıştıklarına dikkati çeken Durak, şunları kaydetti:
"Bizim sistemimizden girerek, e-devlet üzerinden bu başvuruyu rahat bir şekilde yapabiliyorsunuz. Ayrıyeten önümüzdeki süreçlerde biraz daha eğitimlerimizi arttırarak, okullarımıza, AR-GE merkezlerimize, teknoloji merkezlerimize ziyaretler yaparak, bu konularda farkındalığı artırmak istiyoruz. Başarı hikayelerimiz olsun istiyoruz."
Durak, gençlerden ve buluşçulardan hayal kurmalarını istediklerini belirterek, gelecekten ümitli olduğunu sözlerine ekledi.
Eskişehir Vali Yardımcısı Salih Altun ve İl Milli Eğitim Müdürü Sinan Aydın'ın da konuşma yaptığı program, hazırlanan serginin gezilmesiyle sona erdi.
Son Dakika › Güncel › TÜRKPATENT Başkanı: Türkiye patent ve marka başvurularında dünya sıralamasında yükseliyor - Son Dakika
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