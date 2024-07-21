TÜRKSAT 6A, 50° Doğu yörüngesine yerleşti - Son Dakika
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TÜRKSAT 6A, 50° Doğu yörüngesine yerleşti

TÜRKSAT 6A, 50° Doğu yörüngesine yerleşti

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TÜRKSAT 6A'nın 35 bin 786 kilometrede, test yörüngesi olan 50° Doğu yörüngesine yerleştiğini ve antenlerinin başarıyla açıldığını duyurdu. Uydu, yaklaşık 3 ay sürecek testlerin ardından asıl yörüngesine doğru yol alacak ve Türkiye'nin haberleşme kapsama alanını genişletecek.

21.07.2024 00:06
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(ANKARA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TÜRKSAT 6A'nın 35 bin 786 kilometrede, test yörüngesi olan 50° Doğu yörüngesine yerleştiğini ve antenlerinin başarıyla açıldığını duyurdu.

8 Temmuz'u 9 Temmuz'a bağlayan gece fırlatılan TÜRKSAT 6A'nın 50° Doğu yörüngesine yerleştiğini Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır X hesabından duyurdu. Bakan Kacır yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"TÜRKSAT 6A 35.786 kilometrede, test yörüngesi olan 50° Doğu yörüngesine yerleşti. Yaklaşık 3 ay sürecek testlerin ardından asıl yörüngesi olan 42° Doğu yörüngesine doğru yola çıkacak.  Uydumuzdaki Türkiye'nin haberleşme kapsama alanını genişletecek görev yükü antenleri bugün başarıyla açıldı. Bu ana kadar kusursuz bir iş çıkaran tüm ekiplerimizi tebrik ediyorum."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel TÜRKSAT 6A, 50° Doğu yörüngesine yerleşti - Son Dakika

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