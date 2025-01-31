Türksat 6A Uydusu Uzayda Görevine Başlamak Üzere - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Türksat 6A Uydusu Uzayda Görevine Başlamak Üzere

Türksat 6A Uydusu Uzayda Görevine Başlamak Üzere

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Türksat 6A uydumuz hayırlı uğurlu olsun kardeşlerim. Türk mühendislerinin projelendirdiği, yerli ve milli uydumuz şu anda uzayda, inşallah bütün testleri geçti, önümüzdeki ay resmi olarak da onu inşallah görevini başlatmış olacağız." dedi.

31.01.2025 18:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Türksat 6A uydumuz hayırlı uğurlu olsun kardeşlerim. Türk mühendislerinin projelendirdiği, yerli ve milli uydumuz şu anda uzayda, inşallah bütün testleri geçti, önümüzdeki ay resmi olarak da onu inşallah görevini başlatmış olacağız." dedi.

Bakan Uraloğlu, bir düğün salonunda düzenlenen AK Parti Edirne İl Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi'nde yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye'de çok büyük hizmetler yaptıklarını belirtti.

Türkiye'de AK Parti iktidarında yapılan hizmetlerin saymakla bitmeyeceğini ve vatandaşlara hizmet etmeye devam edeceklerini söyleyen Uraloğlu, şöyle devam etti:

"Türkiye'de birçok iş yaptık, ne kadar anlatsak azdır. Bölünmüş yollarından ülkemizi hızlı trenle tanıştırmaya kadar. Havacılıktan deniz taşımacılığına kadar, iletişime kadar. Artık bakın uzayda bir tane uydumuz var. Çok uydumuz var da bir tanesi yerli ve milli uydumuzdur.

Bunu Cumhurbaşkanı'mız gelecek projeksiyonunda, vizyonunda hedef gösterdi. Rabbim de bizlere nasip etti çok şükür. Türksat 6A uydumuz hayırlı uğurlu olsun kardeşlerim. Türk mühendislerinin projelendirdiği, yerli ve milli uydumuz şu anda uzayda, inşallah bütün testleri geçti, önümüzdeki ay resmi olarak da onu inşallah görevini başlatmış olacağız."

Osmanlı'ya 92 yıl başkentlik yapmış serhat şehri Edirne'ye ayrı bir önem verdiklerini dile getiren Uraloğlu, kente ulaştırma, altyapı ve iletişim alanında 50 milyar liranın üzerinde yatırım yapıldığını ifade etti.

Bölünmüş yollarından mevcut tren hatlarının yenilenmesine kadar kente yapılan hizmetlerin artarak devam ettiğini vurgulayan Bakan Uraloğlu, "Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Projesi hattımızın Çerkezköy ile Kapıkule arası 153 kilometre, inşallah bu sene bitirerek bu bölümü hizmete açacağız. Bu bizim için değerli, hayırlı uğurlu olsun değerli kardeşlerim. Gerisini de yakından takip ediyoruz." dedi.

AK Parti'nin bir yandan hizmet yaparken bir yandan da vatandaşlara dokunma noktasında gayret ettiğini vurgulayan Bakan Uraloğlu, özellikle bu konuda teşkilatlarındaki kadınların özveriyle çalıştıklarını dile getirdi.

AK kadınların partilerine büyük emekler verdiğini belirten Uraloğlu, "Sizin dokunduğunuz yerde güller bitiyor. Sizin dokunduğunuz yerde bereket oluyor. Sizin dokunduğunuz yerde her şeyiyle huzur oluyor. Onun için Allah razı olsun, iyi ki varsınız." diye konuştu.

Bakan Uraloğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde vatandaşlara hizmet etmeye devam edeceklerini vurguladı.

AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu da parti olarak hizmet ve eser siyaseti yürüttüklerini söyledi.

AK Parti'nin Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'yi ileriye taşıdığını belirten Akbaşoğlu, "Hayalleri hedeflere, hedefleri gerçeklere dönüştüren kadrolara AK kadrolar, onun dünya liderine de Recep Tayyip Erdoğan denir. Bu başarı hikayesinin altında sizlerin imzası var." dedi.

Akbaşoğlu, Türkiye'nin ulaşım alanında önemli atılımlar yaptığına işaret etti.

AK Parti'den önce Türkiye'de 79 yılda 6 bin 100 kilometre bölünmüş yol yapıldığını ifade eden Akbaşoğlu, AK Parti döneminde 25 bin kilometre bölünmüş yol yapılarak vatandaşların hizmetine sunulduğunu dile getirdi.

Akbaşoğlu, AK Parti kadrolarının durmadan, yorulmadan çalışarak vatandaşlara en iyi hizmeti vermeyi hedeflediğini belirtti.

Türkiye'nin kalkınması için çalıştıklarını vurgulayan Akbaşoğlu, "Ülkemizin daha fazla demokrasi, özgürlük, kalkınma ve daha büyük ufuklara yol almasında her zaman sizin desteğinizi yanımızda hissederek daha büyük hizmetlere imza atmaya devam edeceğiz." dedi.

Kongrede, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal ve AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba da konuşma yaptı.

Daha sonra tek listeyle gidilen seçimde, AK Parti Edirne Kadın Kolları Başkanlığına Yıldız Yeşilkurt seçildi.

Kaynak: AA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, Yerel Haberler, Türksat 6A, Teknoloji, Politika, edirne, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türksat 6A Uydusu Uzayda Görevine Başlamak Üzere - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:08 ABD’deki uçak kazasının yeni görüntüleri ortaya çıktı ABD'deki uçak kazasının yeni görüntüleri ortaya çıktı
19:00 TSK’dan ihraç edilen teğmenlerden ilk tepki: Beklediğimiz şeydi TSK'dan ihraç edilen teğmenlerden ilk tepki: Beklediğimiz şeydi
18:18 Meteoroloji’den soğuk hava uyarısı: Sıcaklıklar 12 derece düşecek Meteoroloji'den soğuk hava uyarısı: Sıcaklıklar 12 derece düşecek
18:02 Özgür Özel: Bu hatayı yapmayın dedik dinlemediniz Özgür Özel: Bu hatayı yapmayın dedik dinlemediniz
17:22 5 teğmen TSK’dan ihraç edildi 5 teğmen TSK'dan ihraç edildi
08:39 Annem Ankara kadrosuna bomba transfer: Belçim Bilgin diziye dahil oldu Annem Ankara kadrosuna bomba transfer: Belçim Bilgin diziye dahil oldu
08:28 Fenerbahçe ve Galatasaray’ın Avrupa Ligi’ndeki muhtemel rakipleri belli oldu Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu
08:27 Yaş farkı gündem olmuştu... Bülent Şakrak ile Burcu Kirman ayrıldı Yaş farkı gündem olmuştu... Bülent Şakrak ile Burcu Kirman ayrıldı
08:24 Alman otomotiv yan sanayi devi Farhym, Türkiye’den ayrılma kararı aldı Alman otomotiv yan sanayi devi Farhym, Türkiye'den ayrılma kararı aldı
08:17 Kızılcık Şerbeti’nin Nursema’sı Ceren Karakoç: Annemin pijamalarını koklayarak uyurdum Kızılcık Şerbeti'nin Nursema'sı Ceren Karakoç: Annemin pijamalarını koklayarak uyurdum
07:51 Bu gol iptal olmasa Fenerbahçe eleniyordu Bu gol iptal olmasa Fenerbahçe eleniyordu
07:45 Doğumda beynine pıhtı atan Özge hemşire hayatını kaybetti Doğumda beynine pıhtı atan Özge hemşire hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2025 20:41:37. #1.13#
SON DAKİKA: Türksat 6A Uydusu Uzayda Görevine Başlamak Üzere - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.