Türksat Model Uydu Yarışması Finali Başladı - Son Dakika
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Türksat Model Uydu Yarışması Finali Başladı

Türksat Model Uydu Yarışması Finali Başladı

Tuz Gölü'nde 15 takım, yurt dışından 4 takımın da katıldığı uydu yarışmasında birincilik için yarışıyor.

19.09.2024 17:24
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TÜRKSAT Model Uydu Yarışması'nın finali, Tuz Gölü'ndeki Hisar Atış Alanı'nda başladı. 167 başvurudan 4'ü yabancı 15 takımın finale kaldığı yarışlar, akşam saatlerinde sona erip, sonuçları da yarın açıklanacak.

Türksat ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı iş birliğiyle üniversite ve yüksek lisans öğrencileri arasında düzenlenen 'Türksat Model Uydu Yarışması'nın finali, bugün Tuz Gölü'ndeki Hisar Atış Alanı'nda gerçekleşti. Uçuş etabı ile gerçek bir uydu programından esinlenerek yapım aşamasını tamamlayan mühendisler, fırlatılış ve çift yönlü haberleşme aşamalarını da tamamlayıp birincilik için yarıştı.

Türksat Genel Müdürü Hasan Hüseyin Ertok, 167 başvurudan finale kalan 15 takımın yarıştığını belirterek, "Çeşitli aşamalardan geçtikten sonra bugün final etabıyla 15 takımla gerçekleştiriyoruz. Dün biraz endişelenmiştik ama bugün hava çok güzel. Sabah saat 08.00 gibi yarışmalara başladık. Büyük oranda uçuşlar tamamlandı. 5-6 takım kaldı ve bu senenin en önemli özelliklerinden birisi yurt dışı katılımı final etabına katılan takımların sayısının yüksek olmasıdır. Finale kalan 15 takımdan 4'ü yabancı ve bu bizim için büyük bir başarıdır. Bugün Azerbaycan'dan, Malezya'dan, Endonezya'dan ve Hindistan'dan 4 takım var. Özellikle Uzak Doğu Asya'dan Endonezya, Malezya ve Hindistan'dan gelen takımların olması bizi gerçekten çok mutlu etti. Yakın coğrafyanın dışında da buraya oldukça uzak yerlerden öğrencilerin takımlarını kurması, bunları geliştirmeleri, buraya yarışmak için gelmeleri gerçekten çok mutluluk verici" diye konuştu.

Akşam saatlerine kadar sürecek olan yarışların sonuçlarının da yarın açıklanacağı belirtildi.

Kaynak: DHA

Teknoloji, Tuz Gölü, Türksat, Güncel, Eğitim, Uzay, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türksat Model Uydu Yarışması Finali Başladı - Son Dakika

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