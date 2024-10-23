Tusaş\'a Terör Saldırısı... CHP\'li Akdoğan: "Terörü Lanetlediğimizin Altını Bir Kez Daha Çizmek İstiyorum"

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(ANKARA) - Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan tesislerine yönelik terör saldırısına ilişkin CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan ve Kahramankazan Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu'ndan açıklama geldi. Akdoğan, " Nereden gelirse gelsin terörü lanetlediğimizin altını bir kez daha çizmek istiyorum" dedi.

CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan ve Kahramankazan Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu, TUSAŞ'ın Kahramankazan tesislerine yapılan terör saldırısına ilişkin konuştu. "Bu acı günlerin siyaseti olmaz. Olayın aydınlatılması önemli" diyen Akdoğan, şöyle konuştu:

"Terörü lanetliyoruz kimden gelirse gelsin nereden gelirse gelsin terörü lanetlediğimizin altını bir kez daha çizmek istiyorum. Bu olay olduktan bizi kahreden terör saldırısı olduktan sonra hemen buraya geldik. Kahramankazan Belediye Başkanımız Sayın Selim Çırpanoğlu ile birlikte takip ediyoruz. İçişleri Bakanı ve Vali buradaydı. Bu acı günlerin siyaseti olmaz. Olayın aydınlatılması önemli. Aldığımız bilgileri çok itidalli vermeye çalışıyoruz. Bundan sonrası için de doğabilecek bir risk varsa bununla ilgili tüm önlemlerin alınması gerektiğini ifade ediyoruz. Ayrıntılı bir çalışma var onu izledik. Vali Bey'den ve kaymakamdan bilgi aldık. Umarız başka can kayıpları olmaz. Yaralılarımız için acil şifalar diliyoruz. Belediye başkanımız yakından takip ediyor. Şehitlerimiz için Allah'tan rahmet diliyoruz."

Kahramankazan Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu ise "Milletimizin başı sağ olsun. İnşallah böyle bir menfur olay tekrar gerçekleşmez. Maalesef 4 şehidimiz, 14 yaralımız var. Yaralılarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Şehitlerimize de Allah'tan rahmet yakınlarına. Milletimizin başı sağ olsun" dedi.