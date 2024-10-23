Tusaş'a Terör Saldırısı... Özgür Özel: "Tusaş Tesislerine Yönelik Olarak Gerçekleştirilen Terör Saldırısını Lanetliyorum"

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(ANKARA) -CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ.'nin (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan tesislerine düzenlenen terör saldırısına ilişkin yaptığı açıklamada, "Ankara Kahramankazan'da TUSAŞ tesislerine yönelik olarak gerçekleştirilen terör saldırısını lanetliyorum" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabı üzerinden TUSAŞ'ta yaşanan terör saldırısına ilişkin açıklama yaptı. Özel'in paylaşımı şöyle:

"Ankara Kahramankazan'da TUSAŞ tesislerine yönelik olarak gerçekleştirilen terör saldırısını lanetliyorum. Saldırıda şehit olan yurttaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar, milletimize başsağlığı diliyorum. Terörü kimden ve nereden gelirse gelsin lanetliyorum."