TUSAŞ Genel Müdürü Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

TUSAŞ Genel Müdürü Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı

15.02.2026 10:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mehmet Demiroğlu, AA'nın fotoğraf yarışmasına katıldığını ve ödülleri belirlediğini açıkladı.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Demiroğlu, lifebox, AJet ve ROKETSAN katkılarıyla düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin 2025 yılında çektiği Türkiye ve dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafı inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere, yemek dağıtıldı" başlıklı fotoğrafını tercih eden Demiroğlu, "Gazze bizim kanayan yaramız. Bu kategorideki fotoğraflar iç parçalayıcı, orası ayrı bir dünya ve ora ile başka bir şeyi karşılaştırmak bile zor. Oradaki hayatı haberlerde gördükçe insanlığımızdan utandığımız anları yaşıyoruz. İnşallah oradaki dram ve zulüm biter ve kardeşlerimiz hak ettikleri yaşama kavuşur. Bunun için kendi imkanlarımızla çalışıyoruz." dedi."

Demiroğlu, "Portre" kategorisinde Mehmet Aslan'ın "Hayat siyah beyaz" başlıklı, insanlarda ve hayvanlarda göz, cilt, saç rengini etkileyen ve renklenmeyi sağlayan melanin pigmenti yokluğu ya da azlığından kaynaklanan bir genetik bozukluk olan albinizm ile mücadele eden Zanzibarlı bireyleri konu alan fotoğrafı seçti.

"Haber" kategorisinde ise Demiroğlu, İsraillilerin Gazze'de bulunan rehinelerin serbest bırakılması ve İsrail hükümetinin anlaşmaya varması için ellerinde pankartlarla lastik yakarak Tel Aviv'deki bazı ana yolları trafiğe kapatmasını içeren Mostafa Alkharouf'un "İsrail'e dur de!" başlıklı fotoğrafına oy verdi."

Demiroğlu, "Spor" kategorisinde Cem Genco'nun "Çamur rugbisi" isimli, Madagaskar'ın başkenti Antananarivo'ya yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Ikopa nehrinin kıyısında bu sporu yapan gençleri konu alan fotoğrafı tercih etti.

Demiroğlu, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Emin Yoğurtcuoğlu'nun Madagaskar'ın doğu kesiminde, endemik ve nesli tükenmekte olan yerkuzgununu, büyük burunlu cüce bukalemun avlarken görüntüleyen "Av ve avcı" adlı fotoğrafa oy verirken, hayvanların masumiyetini çok etkileyici bulduğunu ifade etti. Diğer fotoğraflarda doğada yeşilin gitgide kaybolmasını gördüğünü ve bu fotoğrafları da çok beğendiğini ifade eden Demiroğlu, bu seneki fotoğraf seçkisi için foto muhabirlerini tebrik etti.

"Günlük Hayat" kategorisinde Galata Kulesi ve Ay'ı birlikte görüntüleyen İsa Terli'nin "Dolunay sefası" adlı fotoğrafını tercih eden Demiroğlu, "İstanbul sevgisi ağır bastığı için bu fotoğrafı tercih ettik. Tarihi yarımadanın her türlü, gün batışı ve gece siluetini çok seviyorum ancak diğer fotoğrafların hepsi de çok başarılı." diye konuştu."

Demiroğlu, oylamanın sonunda, "Fotoğraf çekmek ve anı yakalamak zor bir şey. İnşallah bundan sonra daha da güzel fotoğraflar çekilir ve daha içimizi açan, içinde bulunduğumuz dünyanın daha yaşanabilir kılındığını gösteren fotoğraflar olur umarım. Arkadaşlarımıza başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

AA'nın "Yılın Kareleri" oylaması

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce altyazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Kaynak: AA

Mehmet Demiroğlu, Güncel, TUSAŞ, Son Dakika

Son Dakika Güncel TUSAŞ Genel Müdürü Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Saatlerdir dehşeti yaşıyorlar Burası göl değil iki ili birbirine bağlayan kara yolu Saatlerdir dehşeti yaşıyorlar! Burası göl değil iki ili birbirine bağlayan kara yolu
Köpeklere yaptıkları kan dondurmuştu Sapık doktorun cezası düşürüldü Köpeklere yaptıkları kan dondurmuştu! Sapık doktorun cezası düşürüldü
Münih’te Rubio, Şeybani ve Abdi aynı masada “Bin kelimeye bedel fotoğraf“ notuyla paylaşıldı Münih'te Rubio, Şeybani ve Abdi aynı masada! "Bin kelimeye bedel fotoğraf" notuyla paylaşıldı
IMF’den Türkiye’nin ekonomi programına övgü IMF'den Türkiye'nin ekonomi programına övgü
Vatandaşın isyanı karşılık buldu Bakan Gürlek yeni projeyi ilk kez duyurdu: Alo Adalet hattı kuracağım Vatandaşın isyanı karşılık buldu! Bakan Gürlek yeni projeyi ilk kez duyurdu: Alo Adalet hattı kuracağım
Polis elinde ayakkabıyla kaymakamı bekledi, tepkiler sonrası açıklama geldi Polis elinde ayakkabıyla kaymakamı bekledi, tepkiler sonrası açıklama geldi

10:15
Dünyanın en büyüklerindendi, yüzlerce şubesini kapatıyor
Dünyanın en büyüklerindendi, yüzlerce şubesini kapatıyor
10:15
Hesabı ortak ödediler, dayağı tek başına yedi Her şey 13 binlik “çerez“ ile başladı
Hesabı ortak ödediler, dayağı tek başına yedi! Her şey 13 binlik "çerez" ile başladı
10:09
ABD, Suriye’de 30 DEAŞ hedefini vurdu
ABD, Suriye'de 30 DEAŞ hedefini vurdu
10:08
Obama: Uzaylılar gerçek ama ben onları hiç görmedim
Obama: Uzaylılar gerçek ama ben onları hiç görmedim
09:45
İsimleri tek tek paylaştılar Bu liste doğruysa vay dünyanın haline
İsimleri tek tek paylaştılar! Bu liste doğruysa vay dünyanın haline
09:25
Düğmeye basıldı Yüz binlerce kişinin emekliliği iptal
Düğmeye basıldı! Yüz binlerce kişinin emekliliği iptal
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2026 11:02:36. #7.11#
SON DAKİKA: TUSAŞ Genel Müdürü Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.