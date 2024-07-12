TUSAŞ, Kahramanmaraş'ta havacılık yapısalları fabrikası kurdu - Son Dakika
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TUSAŞ, Kahramanmaraş'ta havacılık yapısalları fabrikası kurdu

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Cihad Vardan, Kahramanmaraş'taki havacılık yapısalları fabrikasının depremde zarar görmüş kentlerdeki tamamlanan ilk yatırımlardan birisi olduğunu bildirdi. Vardan, fabrikada incelemede bulunarak süreçle ilgili bilgi aldı. Üretilen ürünlerin sadece TUSAŞ bünyesinde değil yurt içi ve dışındaki firmalarda da kullanıldığını belirtti. Tesisin faaliyete geçirilmesinde Valilik, milletvekilleri, Kaymakamlık, KMTSO ve Ticaret Borsası'nın gayretlerinin önemli olduğunu ifade etti. Vardan, mevcut tesisin büyütülmesi ve yeni tesislerin kurulmasıyla ilgili planlarının olduğunu söyledi. AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Vahit Kirişçi ise TUSAŞ'ın tesisinin Kahramanmaraş için bir milat olduğunu belirtti ve şehrin teknolojik ürünleriyle dünyada tanınan bir şehir olacağını vurguladı.

12.07.2024 18:23
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Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Cihad Vardan, Kahramanmaraş'taki havacılık yapısalları fabrikasının depremde zarar görmüş kentlerdeki tamamlanan ilk yatırımlardan birisi olduğunu bildirdi.

Fabrikada incelemede bulunmak üzere Türkoğlu ilçesine gelen Vardan ve beraberindeki heyet, Kaymakam Mustafa Nevzat Mercan tarafından karşılandı. Daha sonra tesise geçen Vardan ve beraberindeki heyet, süreçle ilgili yetkililerden bilgi aldı.

Vardan, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, 6 Şubat depremlerinden sonra Kahramanmaraş'a bir tesis kurmak için girişimde bulunduklarını, bölge halkının çok hızlı reaksiyon gösterip yatırımı sahiplendiğini söyledi.

Söz konusu tesiste üretilen ürünlerin sadece TUSAŞ bünyesinde değil yurt içi ve dışındaki firmalarda da kullanıldığını ifade etti.

Başta Valilik olmak üzere, milletvekilleri, Kaymakamlık, Kahramanmaraş Ticaret Sanayi Odası (KMTSO) ve Ticaret Borsasının da gayretleri ile tesisin faaliyete geçirilebildiğini anlatan Vardan, "Bu tesis, depremin ardından depremden zarar gören bölgelerde yapılan ilk tesis oldu. Bu bir başlangıç, biz bu tesisle birlikte yeni bir sektörün oluşması gayreti içine girdik. Rafet Bozdoğan (bir önceki yönetim kurulu başkanı) başkanımız bu işle ilgili inanılmaz bir gayret sarf etti. Tesis kuruldu ve üretim yapmaya başladı. Buradaki yapılan parçalarımız sadece TUSAŞ'ın direkt kendisine değil dolaylı olarak oradan yurt dışına Boing ve Airbus'a doğru gidecek yol aldı." diye konuştu.

Üretim konusunda önemli ölçüde yol katettiklerini ancak bununla yetinmeyeceklerini vurgulayan Vardan, ilk etapta mevcut tesisin yeni tezgahlarla beraber büyütüleceğini sonrasında ise Kahramanmaraşlı sanayiciler ile birlikte kurdukları ve daha da genişletecekleri ortaklık yapısıyla başka tesisler oluşturacaklarını dile getirdi.

Vardan, havacılık ve uzay sanayisini geliştirmenin gayreti içerisinde olmaya devam edeceklerini belirterek, yapılan yatırımlarla bölgede hem iskan hem de istihdam oluşturulduğuna dikkati çekti.

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Vahit Kirişçi de TUSAŞ'ın uçak parçası üretim tesisinin açılış günü olan 22 Şubat'ın Kahramanmaraş için bir milat olduğuna inandığını kaydetti.

Faaliyete geçirilen tesisin ihtiyacı olan nitelikli ve personellerin yetiştirilmesine yönelik kentteki üniversitelerle temas halinde olduklarını aktaran Kirişci, Kahramanmaraş'ın sadece dondurmasıyla biberiyle değil, ürettiği teknolojik ürünlerle de dünyada tanınan bir şehir olacağını vurguladı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel TUSAŞ, Kahramanmaraş'ta havacılık yapısalları fabrikası kurdu - Son Dakika

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